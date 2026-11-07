Subito una grande sfida per Krösche al Milan: tanto lavoro a gennaio sul mercato. Ecco cosa aspettarsi

Il futuro del Milan sarà nelle mani di Markus Krösche: l'ex dirigente dell'Eintracht Francoforte è in arrivo e da gennaio dovrebbe essere il nuovo "head of football" del club rossonero. Ci potrebbe essere quindi un ulteriore sprint da parte del Diavolo sul mercato, visto che Krösche è diventato uno dei dirigenti migliori di Germania grazie alle sue operazioni capolavoro.

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Le plusvalenze record in Bundesliga: i capolavori al Lipsia e all'Eintracht

Prima un grandissimo lavoro al Lipsia, dove è stato il direttore sportivo dal 2019 al 2021: come non ricordare il colpo, arrivato dal Paris Saint-Germain per circa 20 milioni di euro. L'ex rossonero fece il botto in Bundesliga tanto che il Chelsea lo pagò 60 milioni di euro. Sempre al Lipsia l'intuizione, preso a gennaio dalla Dinamo Zagabria per circa 35 milioni di euro e venduto per 61 milioni di euro al Barcellona.

Altro colpo dalla Dinamo Zagabria Joško Gvardiol: chiuso per 36 milioni di euro e poi venduto per 90 milioni di euro al Manchester City. Altro esempio Dominik Szoboszlai, mentre all'Eintracht Francoforte (dal 2021 al 2026) ha gestito tante operazioni incredibili, specialmente in attacco. Parliamo di Randal Kolo Muani, Omar Marmoush e Hugo Ekitiké, prelevati a pochissimo e venduti a tantissimo.

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La missione a Milano: tre colpi pronti per la rosa di Ruben Amorim

Non sarà un lavoro facile quello che aspetta Markus Krösche : la rosa a disposizione in questo momento di Ruben Amorim non è in grado di sostenere con la stessa competitività tre partite a settimana, sia per gli elementi presenti in rosa sia per i tanti infortuni subiti dal Milan da ottobre in poi. Fino a gennaio Amorim dovrà "reggere botta" sia in campionato sia in Europa League e poi sarà la dirigenza rossonera a dover dare delle risposte importanti.

Sarà probabilmente la prima sessione di mercato al Milan per Krösche, ma sarà già dura e cruciale per il prosieguo della stagione. In questo momento servirebbero almeno tre colpi e anche importanti: un difensore centrale, un terzino/esterno e magari una soluzione alternativa in attacco. Probabilmente Krösche dovrà cambiare almeno un minimo il suo approccio: al Milan non puoi chiudere solo colpi in prospettiva e scommesse, ma servono anche giocatori pronti. Quello che è certo è che il dirigente tedesco a Milano è atteso da un lavoro molto impegnativo: trasformare di nuovo il Milan in una squadra che possa vincere trofei.