Krösche arriva a gennaio. Moretto svela: "Nella sua testa resta l'idea di aggiungere Hardung"

Nuovo scossone dirigenziale per il Diavolo: Krösche è pronto a firmare e spinge per portare in rossonero anche il suo storico braccio destro da gennaio
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Il Milan pensa anche al futuro dirigenziale del club: il nuovo "head of football" del club rossonero sarà Markus Krösche, ormai ex dirigente dell'Eintracht Francoforte. Le ultime novità arrivano dal giornalista Matteo Moretto da "YouTube":
"Il Milan pagherà un indennizzo tra i 3 e i 4 milioni di euro. L'ufficialità, da quanto mi risulta, arriverà ai primi di gennaio. Però è chiaro che Krösche già in questi mesi inizierà a lavorare dietro le quinte per il Milan, poi da gennaio in modo ufficiale sarà il nuovo dirigente rossonero".
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Il piano per l'organigramma e il nome di Timmo HardungInsieme a Krösche ci potrebbe essere l'arrivo di un nuovo direttore sportivo con il nome di Timmo Hardung (attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte) ancora possibile per il Milan. Ecco i dettagli direttamente da Moretto:
"Ci sono altre figure all'interno della struttura Milan, come per esempio Bobby Gardiner, Almstadt, che da quanto mi risulta resteranno, però è chiaro che la figura di Krösche sarà predominante e a livello sportivo sarà quella con maggiori poteri. Da quanto mi risulta, Krösche continua a spingere per cercare di portare un direttore sportivo che possa aggiungersi all'organigramma e il nome che continua a frullare nella sua testa è sicuramente quello del suo braccio destro Timmo Hardung. Non escludo un'uscita di Hardung a partire da gennaio o da febbraio. Il Milan resta alla finestra".
Secondo Moretto un ulteriore innesto potrebbe arrivare più tardi, tra gennaio e febbraio: vedremo quindi quale sarà l'organigramma completo del club rossonero che ha bisogno ancora di innesti e di finestre di mercato importanti e con arrivi di qualità per avere una rosa completa e competitiva.
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