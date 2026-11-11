Il Milan ha raggiunto un accordo con Markus Krösche, che entro il 1° gennaio verrà ufficializzato come nuovo Head of Football. Il suo nome circola in orbita rossonera dalla scorsa estate, ma ci sono alcune cose su di lui che (forse) ancora non sapete. Ripercorriamo la carriera del dirigente tedesco e capiamo quale potrebbe essere la figura adatta da affiancargli in Via Aldo Rossi.

Milan, chi è Krösche

Ha davvero bisogno di un DS o può farne a meno?

è un dirigente tedesco classe 1980, diventato tra i migliori della Bundesliga grazie all'ottimo lavoro svolto all', di cui è recentemente diventato membro a vita dopo l'addio consensuale dello scorso ottobre. La sua carriera è partita da Lipsia, dove ha raccolto l'eredità di Ralf Rangnick. Il punto forte della sua strategia è, per poi venderli a cifre molto più alte, generando ingenti plusvalenze per le casse del club.lavora sulla base di un, esattamente come l'attuale director of football intelligence del Milan, Bobby Gradiner L'arrivo dinon basta a coprire tutte le caselle: il dirigente tedesco si occuperà di budget, strategie finanziarie e supervisione a 360° del progetto sportivo: dalle giovanili al Milan Femminile. Per il lavoro quotidiano sul campo e le trattative di mercato occorre un’altra figura.

Dalla Germania spingono per Timmo Hardung, braccio destro di Krösche dai tempi dell’Eintracht. A Francoforte, Krösche gestiva bilanci, strategie aziendali e settore giovanile, mentre Hardung era costantemente a contatto con lo spogliatoio e curava i contatti con agenti e intermediari di mercato. Senza un direttore sportivo, la nuova architettura dirigenziale rossonera sarebbe ancora incompleta.

La carriera di Hardung

Il modello Krösche-Hardung

potrebbe diventare il, scalzando il precedente record di Antonio D'Ottavio (42) . Il suo percorso nel calcio professionistico inizia nel 2015 all', dove rimane fino al 2019 rivestendo inizialmente il ruolo di Coordinatore dello Sviluppo Talenti e, successivamente, quello di Team Manager. La svolta arriva nel 2019 con il passaggio al, dove assume l'incarico di Responsabile del settore giocatori professionisti. Proprio in questo periodo si crea il legame con, arrivato in Sassonia nello stesso anno.Proprio come, ancheha un approccio al calcio data-driven e incentrato sulla scoperta e la valorizzazione dei talenti. Il loro legamenasce a Lipsia nel 2019 e si consolida nei cinque anni a Francoforte. Insieme hanno scoperto giocatori dal calibro di. Al Milan, però, una politica orientata alle plusvalenze non basta: occorre costruire una grande squadra.