Timmo Hardung può diventare il direttore sportivo del Milan? Le voci dalla Germania e un futuro legato a doppio filo con l'Eintracht Francoforte e Markus Krösche
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Markus Krösche è il nome in cima alla lista del Milan per rimpolpare la dirigenza, ma potrebbe non essere l'unico a percorrere il tragitto da Francoforte a Milano. In casa Eintracht sono giorni decisivi per conoscere il futuro del direttore sportivo Timmo Hardung, che sta valutando di seguire il suo ormai ex collega in Italia.
L'indiscrezione da 'Sky Sport DE'Secondo quanto riportato dal giornalista di 'Sky Sport DE' Florian Plettenberg, il futuro di Hardung all'Eintracht Francoforte sarebbe in bilico. Il dirigente tedesco gode della stima del CEO Alex Hellman ed è legato alle 'Aquile' da un contratto valido fino a giugno 2028. Tuttavia, molto dipenderà dal nuovo Head Of Football. La prima idea della società è stata Christoph Spycher, che però sta ancora valutando la proposta. Una volta completato l'assetto sportivo, ecco che arriverà una decisione in merito al futuro di Hardung.
Dalla Germania: "Hardung può seguire Krösche", Milan alla finestraE qui spunta il Milan. Stando a quanto riferito da Plettenberg, se Hardung dovesse lasciare l'Eintracht Francoforte, la prima opzione sarebbe seguire Krösche nella sua prossima avventura professionale. La società rossonera è quella che ha mostrato maggiore interesse per il dirigente tedesco, individuato per ricoprire il ruolo di Head of Football. Gerry Cardinale ha intenzione di inserire nell'organigramma anche un direttore sportivo e sta monitorando la situazione per capire come muoversi.
La carriera di HardungHardung potrebbe diventare il più giovane direttore sportivo nella storia del Milan (36 anni), scalzando il precedente record di Antonio D'Ottavio (42) . Il suo percorso nel calcio professionistico inizia nel 2015 all'Hoffenheim, dove rimane fino al 2019 rivestendo inizialmente il ruolo di Coordinatore dello Sviluppo Talenti e, successivamente, quello di Team Manager. La svolta arriva nel 2019 con il passaggio al Lipsia, dove assume l'incarico di Responsabile del settore giocatori professionisti. Proprio in questo periodo si crea il legame con Markus Krösche, arrivato in Sassonia nello stesso anno. Insieme hanno scoperto giocatori dal calibro di Kolo Muani, Ekitiké, Marmoush, Pacho e Lindstrom. Portare entrambi a Milano significa provare a ricreare in Italia un modello già sperimentato in Bundesliga e che piace molto a Cardinale.
Krösche-Milan, a che punto siamoNonostante Krösche non sia più il direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte, il suo contratto resta valido fino al 2028. Per portare in Italia il dirigente 46enne, il Milan dovrà versare nelle classe del club tedesco un indennizzo da circa 3-5 milioni di euro: una clausola d'uscita inserita per volontà del tedesco. Le parti sono in contatto costante negli ultimi giorni, ma ancora non è stato raggiunto un accordo definitivo.
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