Markus Krösche è il nome in cima alla lista del Milan per rimpolpare la dirigenza, ma potrebbe non essere l'unico a percorrere il tragitto da Francoforte a Milano. In casa Eintracht sono giorni decisivi per conoscere il futuro del direttore sportivo Timmo Hardung, che sta valutando di seguire il suo ormai ex collega in Italia.

L'indiscrezione da 'Sky Sport DE'

Dalla Germania: "Hardung può seguire Krösche", Milan alla finestra

La carriera di Hardung

Krösche-Milan, a che punto siamo

Secondo quanto riportato dal giornalista di 'Sky Sport DE', il futuro diall'Eintracht Francoforte sarebbe in bilico. Il dirigente tedesco gode della stima del CEO Alex Hellman ed è legato alle 'Aquile' da un contratto valido fino a giugno 2028. Tuttavia, molto dipenderà dal. La prima idea della società è stata Christoph Spycher, che però sta ancora valutando la proposta. Una volta completato l'assetto sportivo, ecco che arriveràE qui spunta il. Stando a quanto riferito da Plettenberg,La società rossonera è quella che ha mostrato maggiore interesse per il dirigente tedesco, individuato per ricoprire il ruolo di Head of Football. Gerry Cardinale ha intenzione di inserire nell'organigramma anche une sta monitorando la situazione per capire come muoversi.potrebbe diventare il, scalzando il precedente record di Antonio D'Ottavio (42) . Il suo percorso nel calcio professionistico inizia nel 2015 all', dove rimane fino al 2019 rivestendo inizialmente il ruolo di Coordinatore dello Sviluppo Talenti e, successivamente, quello di Team Manager. La svolta arriva nel 2019 con il passaggio al, dove assume l'incarico di Responsabile del settore giocatori professionisti. Proprio in questo periodo si crea il legame con, arrivato in Sassonia nello stesso anno. Insieme hanno scoperto giocatori dal calibro di. Portare entrambi a Milano significa provare a ricreare in Italia un modello già sperimentato in Bundesliga e che piace molto aNonostantenon sia più il direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte, il suo contratto resta valido fino al 2028. Per portare in Italia il dirigente 46enne, ildovrà versare nelle classe del club tedesco: una clausola d'uscita inserita per volontà del tedesco. Le parti sono in contatto costante negli ultimi giorni, ma ancora