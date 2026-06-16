A ventidue giorni dall'esonero di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, il Milan sta finalmente ricomponendo il proprio organico tecnico e dirigenziale . Dopo i passi avanti per Rúben Amorim in panchina e di Markus Krösche come Head of Football, è in arrivo anche il nuovo direttore sportivo. Il profilo scelto dalla proprietà è Timmo Hardung, dirigente tedesco nato nel 1989 e attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, Hardung avrebbe già espresso il proprio gradimento per il trasferimento a Milano: ora occorre trovare l'accordo con il club tedesco.

Milan, il metodo di lavoro di Hardung

La carriera di Hardung

Il consolidamento all'Eintracht Francoforte con Krösche

Il recente rinnovo di contratto

Proprio come, ancheha un approccio al calcio data-driven e incentrato sulla scoperta e la valorizzazione dei talenti. Insieme hanno scoperto giocatori dal calibro di. Portare entrambi a Milano significa provare a ricreare in Italia un modello già sperimentato in Bundesliga e che piace molto aIl fondo RedBird, infatti, ha sempre fatto del player trading e della sostenibilità un mantra da quando si è insediato al Milan nel 2022.potrebbe diventare il, scalzando il precedente record di Antonio D'Ottavio (42) . Il suo percorso nel calcio professionistico inizia nel 2015 all', dove rimane fino al 2019 rivestendo inizialmente il ruolo di Coordinatore dello Sviluppo Talenti e, successivamente, quello di Team Manager. La svolta arriva nel 2019 con il passaggio al, dove assume l'incarico di Responsabile del settore giocatori professionisti. Proprio in questo periodo si crea il legame con, arrivato in Sassonia nello stesso anno.Nel 2021segueall', mantenendo la stessa mansione di capo dell'area giocatori professionisti. Nel 2023 la società tedesca gli affida la promozione a, portandolo a operare in stretta sinergia con il proprio mentore. Sotto la sua gestione, la squadra ottiene la qualificazione costante alle competizioni europee e si stabilisce costantemente nelle posizioni di vertice della Bundesliga. Il coronamento del percorso in Germania resta lanel 2022.Nell'agosto del 2025, i risultati sportivi e la continuità di rendimento della squadra portano l'il contratto difino al 30 giugno 2028. L'operazione viene accompagnata dalle dichiarazioni pubbliche dello stesso, che definisce il collega una figura chiave per gli obiettivi della società, elogiando i traguardi economici e di campo raggiunti dall'inizio della loro cooperazione a Francoforte. Il loro futuro sembra destinato ad essere legato a quello del, anche se il club tedesco ha chiesto un indennizzo ai rossoneri per liberare i due dirigenti.