Chi è Timo Hardung? Carriera, aneddoti e curiosità del probabile nuovo direttore sportivo del Milan
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A ventidue giorni dall'esonero di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, il Milan sta finalmente ricomponendo il proprio organico tecnico e dirigenziale . Dopo i passi avanti per Rúben Amorim in panchina e di Markus Krösche come Head of Football, è in arrivo anche il nuovo direttore sportivo. Il profilo scelto dalla proprietà è Timmo Hardung, dirigente tedesco nato nel 1989 e attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, Hardung avrebbe già espresso il proprio gradimento per il trasferimento a Milano: ora occorre trovare l'accordo con il club tedesco.
Milan, il metodo di lavoro di HardungProprio come Krösche, anche Hardung ha un approccio al calcio data-driven e incentrato sulla scoperta e la valorizzazione dei talenti. Insieme hanno scoperto giocatori dal calibro di Kolo Muani, Ekitiké, Marmoush, Pacho e Lindstrom. Portare entrambi a Milano significa provare a ricreare in Italia un modello già sperimentato in Bundesliga e che piace molto a Gerry Cardinale. Il fondo RedBird, infatti, ha sempre fatto del player trading e della sostenibilità un mantra da quando si è insediato al Milan nel 2022.
La carriera di HardungHardung potrebbe diventare il più giovane direttore sportivo nella storia del Milan (36 anni), scalzando il precedente record di Antonio D'Ottavio (42) . Il suo percorso nel calcio professionistico inizia nel 2015 all'Hoffenheim, dove rimane fino al 2019 rivestendo inizialmente il ruolo di Coordinatore dello Sviluppo Talenti e, successivamente, quello di Team Manager. La svolta arriva nel 2019 con il passaggio al Lipsia, dove assume l'incarico di Responsabile del settore giocatori professionisti. Proprio in questo periodo si crea il legame con Markus Krösche, arrivato in Sassonia nello stesso anno.
Il consolidamento all'Eintracht Francoforte con KröscheNel 2021 Hardung segue Krösche all'Eintracht Francoforte, mantenendo la stessa mansione di capo dell'area giocatori professionisti. Nel 2023 la società tedesca gli affida la promozione a direttore sportivo, portandolo a operare in stretta sinergia con il proprio mentore. Sotto la sua gestione, la squadra ottiene la qualificazione costante alle competizioni europee e si stabilisce costantemente nelle posizioni di vertice della Bundesliga. Il coronamento del percorso in Germania resta la vittoria dell'Europa League nel 2022.
Il recente rinnovo di contrattoNell'agosto del 2025, i risultati sportivi e la continuità di rendimento della squadra portano l'Eintracht Francoforte a rinnovare il contratto di Hardung fino al 30 giugno 2028. L'operazione viene accompagnata dalle dichiarazioni pubbliche dello stesso Krösche, che definisce il collega una figura chiave per gli obiettivi della società, elogiando i traguardi economici e di campo raggiunti dall'inizio della loro cooperazione a Francoforte. Il loro futuro sembra destinato ad essere legato a quello del Milan, anche se il club tedesco ha chiesto un indennizzo ai rossoneri per liberare i due dirigenti.
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