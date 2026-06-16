Amorim è il nuovo allenatore del Milan: è arrivata la firma. Cifre e dettagli

Primo colpo per il nuovo Milan di Gerry Cardinale: la panchina rossonera è stata affidata a Ruben Amorim, ex allenatore del Manchester United e dello Sporting. Per il portoghese una sfida molto interessante dopo il fallimento in Premier League.

Le statistiche e la media punti di Ruben Amorim

1,43 al Manchester United , mentre sono molto più alte in Portogallo;

, mentre sono molto più alte in Portogallo; 2,28 di media punti con lo Sporting ;

; 2,38 al Braga.

Questa la media punti nelle varie avventure in panchina per il portoghese:

Il giornalista Fabrizio Romano conferma le indiscrezioni per quanto riguarda Amorim (i dettagli dal post social su X). "Ruben Amorim ha firmato il suo contratto come nuovo allenatore del Milan fino a giugno 2028. L'accordo è valido per due anni con una stagione aggiuntiva come opzione".

Contratto e cifre: i dettagli dell'accordo economico

Come giocherà il Milan? Modulo e differenze con Allegri

Ecco alcuni dettagli economici:, che dovrebbero essere divisi anche per la possibile qualificazione in Champions League e per una possibile vittoria dello Scudetto.Come potrebbe giocare il Milan di Ruben Amorim?, quindi sempre una difesa a tre come Massimiliano Allegri, ma ideologie molto diverse. Il portoghese non vuole aspettare gli avversari in fase di non possesso, ma cerca il pressing alto e molto aggressivo per recuperare subito il pallone.

In più non gioca con un centrocampo a tre, ma con un reparto formato da due uomini: due mediani più difensivi e fisici che hanno il compito di recuperare il pallone il prima possibile e fare filtro davanti alla difesa. Devono comunque correre per tutta la partita e tutti i giocatori in campo devono essere sempre applicati tatticamente al massimo.

Le richieste sul mercato: la prima punta e gli esterni