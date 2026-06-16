Amorim è il nuovo allenatore del Milan: è arrivata la firma. Cifre e dettagli

Prima mossa per il nuovo Milan di Gerry Cardinale: Ruben Amorim ha firmato il suo contratto come nuovo allenatore dei rossoneri
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Primo colpo per il nuovo Milan di Gerry Cardinale: la panchina rossonera è stata affidata a Ruben Amorim, ex allenatore del Manchester United e dello Sporting. Per il portoghese una sfida molto interessante dopo il fallimento in Premier League.
Le statistiche e la media punti di Ruben AmorimQuesta la media punti nelle varie avventure in panchina per il portoghese:
- 1,43 al Manchester United, mentre sono molto più alte in Portogallo;
- 2,28 di media punti con lo Sporting;
- 2,38 al Braga.
Il giornalista Fabrizio Romano conferma le indiscrezioni per quanto riguarda Amorim (i dettagli dal post social su X). "Ruben Amorim ha firmato il suo contratto come nuovo allenatore del Milan fino a giugno 2028. L'accordo è valido per due anni con una stagione aggiuntiva come opzione".
Contratto e cifre: i dettagli dell'accordo economicoEcco alcuni dettagli economici: poco più di 3 milioni netti a stagione più bonus, che dovrebbero essere divisi anche per la possibile qualificazione in Champions League e per una possibile vittoria dello Scudetto.
Come giocherà il Milan? Modulo e differenze con AllegriCome potrebbe giocare il Milan di Ruben Amorim? Probabile un 3-4-3 o un 3-4-2-1, quindi sempre una difesa a tre come Massimiliano Allegri, ma ideologie molto diverse. Il portoghese non vuole aspettare gli avversari in fase di non possesso, ma cerca il pressing alto e molto aggressivo per recuperare subito il pallone.
In più non gioca con un centrocampo a tre, ma con un reparto formato da due uomini: due mediani più difensivi e fisici che hanno il compito di recuperare il pallone il prima possibile e fare filtro davanti alla difesa. Devono comunque correre per tutta la partita e tutti i giocatori in campo devono essere sempre applicati tatticamente al massimo.
Le richieste sul mercato: la prima punta e gli esterniSul mercato il Milan dovrà essere molto attivo: Amorim vuole i profili giusti per il suo calcio e non è un allenatore che si ferma ai compromessi. Un grande investimento da parte della dirigenza del Milan è atteso per la prima punta: Santiago Gimenez sembra già al passo d'addio con i rossoneri e in rosa manca una prima punta che possa giocare alla grande nel 3-4-3 di Amorim. Occhio anche agli esterni: il portoghese pretende grande lavoro da chi gioca sulle fasce a centrocampo e il Diavolo potrebbe cercare rinforzi per migliorare e allungare la rosa in quel reparto.
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