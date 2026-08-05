Milan, Gonçalo Ramos si presenta cantando. E Rafa Leão ...

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Milan-Inter, il commento della partita

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Finisce 1-1 il derby amichevole tra, disputato nel pomeriggio all'Optus Stadium di Perth (Australia). Alla rete di(53') risponde(83'), che prima conquista e poi trasforma il rigore del pareggio. Eccocon voti e giudizi di titolari, subentrati e del tecnico Ruben Amorim.