Le pagelle di Milan-Inter, derby amichevole in vista della stagione 2026-27 che si è disputato nel pomeriggio all'Optus Stadium di Perth. Ecco voti e giudizi
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Milan-Inter, il commento della partitaFinisce 1-1 il derby amichevole tra Milan e Inter, disputato nel pomeriggio all'Optus Stadium di Perth (Australia). Alla rete di Ferderico Dimarco (53') risponde Cristopher Nkunku (83'), che prima conquista e poi trasforma il rigore del pareggio. Ecco le pagelle di PianetaMilan con voti e giudizi di titolari, subentrati e del tecnico Ruben Amorim.
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