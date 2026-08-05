Milan, Leão: si lavora per la permanenza. Svolta per Santiago Giménez. Maldini ricorda Baresi

Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: Rafael Leão può anche restare. Le ultime novità. Sfuma un possibile colpo per la trequarti rossonera. Cessioni cruciali: le ultime su Santiago Giménez. Maldini ricorda Baresi. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Maldini ricorda Baresi

Paolo Maldini è stato intervistato da La Repubblica per parlare del funerale di Franco Baresi.

Ecco le sue parole:

"Io ero lì per Franco, eravamo tutti lì per lui". L'ex difensore del Diavolo ha parlato anche della commozione: "È vero, ma parliamo di Baresi eh. Pensavo a lui, abbiamo condiviso tante cose insieme. Partite, vittorie, moments. Ho provato sensazioni forti. Gli ho voluto bene, a lui mi legano tanti bei ricordi. Ci conoscevamo da molti anni".

Maldini e Baresi, due difensori che hanno scritto la storia del Milan e che hanno portato il club a vincere tutto sia in Italia che nel mondo. Due calciatori di un livello assoluto tanto che sono diventate delle leggende di questo sport e considerati come due dei difensori più forti mai visti su un campo da gioco. Purtroppo Baresi ci ha lasciato all'età di 66 anni dopo una vita spesa con il colore rossonero addosso.

Sfuma un possibile obiettivo

Svolta per Santiago Giménez

Non sarà Mastantuono il rinforzo per la trequarti del Milan: come riportato dal giornalista Fabrizio Romano è fatto per il passaggio dell'argentino alla. Operazione chiusa tra club: prestito per la Viola dopo il via libera arrivato dal. L'argentino aveva le caratteristiche perfette per il: piede mancino bravissimo nello stretto e ottimo nel dribbling. Con la possibilità che Rafael Leão resti al Milan, viste le assenze di offerte importanti, un prestito per un nuovo trequartista sarebbe potuto essere un compromesso accettabile, ma non sarà appunto per Mastantuono.Come scrive Tuttosport ci potrebbe essere presto la svolta per il futuro di. Il Milan e il, negli ultimi giorni, hanno iniziato a parlarsi per capire la fattibilità dell'operazione. I rossoneri sarebbero aperti a cedere il messicano in prestito, ma con. Un ostacolo potrebbe essere lodell'ex Feyenoord.

Il messicano piace anche alla Lazio, che però non vuole andare oltre un prestito con diritto di riscatto: una formula che non piacerebbe al Milan. Un futuro che sembra sempre più lontano dal Milan quello del numero 7 rossonero: difficile pensare che Santiago Giménez possa restare in rossonero come terza opzione dell'attacco di Amorim. Ramos è il chiaro titolare del reparto, mentre Camarda dovrebbe restare e giocarsi il posto da vice proprio del portoghese. Santiago Giménez potrebbe lasciare il Diavolo dopo una stagione conclusa con zero gol in Serie A.

Leão ora può anche restare

"Tutto lasciava pensare che sarebbe partito, ma il mood di Leao a Perth è cambiato: i sorrisi sono diventati risate, i primi scatti sono diventati ottimi allenamenti. Leão dice di divertirsi nel 3-4-2-1 molto offensivo di Ruben Amorim. La sensazione è che Rafael Leão possa restare al Milan, ma non è una certezza, è una ipotesi concreta su cui la società e il ragazzo stanno lavorando; se arrivasse un'offerta da 50 milioni di euro dalla Premier League, la dirigenza direbbe sì, ma siccome c'è solo la Turchia di mezzo lo scenario permanenza non è da escludere".

Il futuro di Rafael Leão è tutto da scrivere: il giornalista Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Perth per Milan-Inter ha parlato così del suo futuro.

I due scenari per l'attaccante portoghese:

La permanenza: l'ipotesi concreta favorita dal grande feeling tattico nato a Perth con il modulo offensivo di Ruben Amorim.

l'ipotesi concreta favorita dal grande feeling tattico nato a Perth con il modulo offensivo di Ruben Amorim. L'addio solo a peso d'oro: la dirigenza darebbe il via libera soltanto di fronte a un'offerta da 50 milioni di euro dalla Premier League.

Se il portoghese dovesse restare al Diavolo sembra improbabile che il Milan possa investire una cifra importante per un trequartista di piede mancino.