Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO

L'asse di calciomercato tra Milano e Istanbul si infiamma ulteriormente. La trattativa per il possibile trasferimento di Rafael Leão dal Milan al Galatasaray si arricchisce di un capitolo cruciale, con aggiornamenti che modificano sensibilmente le cifre finora circolate tra Italia e Turchia.

L'ultimo riscontro in ordine di tempo arriva da una fonte autorevole come Sky Sport, secondo cui il club turco avrebbe rotto gli indugi presentando una prima proposta ufficiale scritta per l'acquisto a titolo definitivo del cartellino dell'attaccante portoghese.

Il Milan respinge la prima offerta: le cifre di Sky

Quota fissa : 30 milioni di euro

: 30 milioni di euro Quota bonus : 5 milioni di euro

: 5 milioni di euro Formula : acquisto a titolo definitivo

: acquisto a titolo definitivo Esito: respinta al mittente

La proposta recapitata in Via Aldo Rossi dal Galatasaray non ha soddisfatto le aspettative della dirigenza milanista. Di seguito i dettagli economici dell'offerta presentata e rifiutata:

Il Milan ha scelto di non negoziare su queste basi, restando fermo sulla richiesta iniziale. Per privarsi del talento nativo di Almada, la società rossonera non intende scendere sotto la soglia di almeno 50 milioni di euro.

La posizione del Milan e la scadenza contrattuale

Le resistenze di Leão e il nodo ingaggio

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Nonostante l'ambiente rossonero percepisca il forte sentore di un fine ciclo per l'esterno lusitano, la dirigenza si trova in una posizione di forte contrattazione. Leão è infatti blindato da un contratto valido fino al. Trattandosi del calciatore di maggior talento puro all'interno dell'organico a disposizione di, il Milan non concederà sconti né aprirà a formule al ribasso.Oltre al muro eretto dal club, il Galatasaray deve fare i conti con i dubbi dello stesso calciatore. Secondo le indiscrezioni raccolte dagli esperti di mercato di Sky Sport, Leão non ha ancora concesso la sua apertura totale al trasferimento nella Süper Lig turca. Per Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Leão si trova bene nel nuovo Milan di Amorim.Per superare le resistenze del numero 10 milanista, dunque, la proposta economica sull'ingaggio dovrà essere ritoccata verso l'alto. Idi euro a stagione prospettati finora dagli intermediari turchi non bastano: il giocatore esige un rilancio economico per accettare la destinazione. La palla torna ora a Istanbul, da dove dovrà partire un'offerta migliorativa sia per il club che per l'entourage del portoghese.