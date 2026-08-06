Il club turco esce allo scoperto con una proposta scritta, ma Via Aldo Rossi fa muro: per cedere il portoghese servono almeno 50 milioni di euro
Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO
L'asse di calciomercato tra Milano e Istanbul si infiamma ulteriormente. La trattativa per il possibile trasferimento di Rafael Leão dal Milan al Galatasaray si arricchisce di un capitolo cruciale, con aggiornamenti che modificano sensibilmente le cifre finora circolate tra Italia e Turchia.
L'ultimo riscontro in ordine di tempo arriva da una fonte autorevole come Sky Sport, secondo cui il club turco avrebbe rotto gli indugi presentando una prima proposta ufficiale scritta per l'acquisto a titolo definitivo del cartellino dell'attaccante portoghese.
Il Milan respinge la prima offerta: le cifre di SkyLa proposta recapitata in Via Aldo Rossi dal Galatasaray non ha soddisfatto le aspettative della dirigenza milanista. Di seguito i dettagli economici dell'offerta presentata e rifiutata:
- Quota fissa: 30 milioni di euro
- Quota bonus: 5 milioni di euro
- Formula: acquisto a titolo definitivo
- Esito: respinta al mittente
Il Milan ha scelto di non negoziare su queste basi, restando fermo sulla richiesta iniziale. Per privarsi del talento nativo di Almada, la società rossonera non intende scendere sotto la soglia di almeno 50 milioni di euro.
La posizione del Milan e la scadenza contrattualeNonostante l'ambiente rossonero percepisca il forte sentore di un fine ciclo per l'esterno lusitano, la dirigenza si trova in una posizione di forte contrattazione. Leão è infatti blindato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Trattandosi del calciatore di maggior talento puro all'interno dell'organico a disposizione di Rúben Amorim, il Milan non concederà sconti né aprirà a formule al ribasso.
Le resistenze di Leão e il nodo ingaggioOltre al muro eretto dal club, il Galatasaray deve fare i conti con i dubbi dello stesso calciatore. Secondo le indiscrezioni raccolte dagli esperti di mercato di Sky Sport, Leão non ha ancora concesso la sua apertura totale al trasferimento nella Süper Lig turca. Per Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Leão si trova bene nel nuovo Milan di Amorim.
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