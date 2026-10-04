Gonçalo Ramos infermabile con il Portogallo: terzo gol di fila. E Amorim sorride

L'attaccante rossonero non si ferma più ed è decisivo anche contro la Norvegia. Ecco tutti i numeri di Ramos e le ultime sul rientro di Pavlovic a Milanello
Cosa frena il Milan? Dalla gestione di Amorim a un dubbio su Ramos
Gonçalo Ramos non si ferma più: l'attaccante del Milan ha trovato ancora la rete con la maglia del Portogallo, la terza consecutiva in questa pausa per i campionati. La prima punta rossonera ha segnato contro la Norvegia, contro la Danimarca e questa sera di nuovo contro la Norvegia: verticalizzazione di Vitinha per l'inserimento di João Félix. Palla al centro bellissima proprio per Gonçalo Ramos che deve solo poggiare il pallone in porta: gol decisivo per il 2-1 finale e la vittoria del Portogallo.
L'impatto di Ramos e le mosse tattiche di AmorimOttimi segnali per l'allenatore rossonero specialmente da Ramos: l'attaccante portoghese si è assolutamente sbloccato con dietro una squadra che l'ha supportato e che ha creato tante occasioni per segnare. Ora starà ad Amorim trovare il giusto equilibrio tra lavoro senza palla, impostazione della manovra e attacco alla profondità.
Gonçalo Ramos è un grande attaccante e lo sta dimostrando sempre di più, ma serve supporto importante da tutto il resto della squadra.
I numeri di Gonçalo Ramos contro la Norvegia su SofascoreEcco i numeri della partita della prima punta rossonera dal sito Sofascore:
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- Gol: 1.
- Gol attesi (xG): 0.86.
- Tiri totali: 2.
- Passaggi chiave: 1.
- Passaggi riusciti: 14/19 (74%).
- Tocchi: 26.
- Palloni recuperati: 1.
- Duelli a terra vinti: 2.
- Duelli aerei vinti: 2.
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