Gonçalo Ramos infermabile con il Portogallo: terzo gol di fila. E Amorim sorride

Gonçalo Ramos non si ferma più: l'attaccante del Milan ha trovato ancora la rete con la maglia del Portogallo, la terza consecutiva in questa pausa per i campionati. La prima punta rossonera ha segnato contro la Norvegia, contro la Danimarca e questa sera di nuovo contro la Norvegia: verticalizzazione di Vitinha per l'inserimento di João Félix. Palla al centro bellissima proprio per Gonçalo Ramos che deve solo poggiare il pallone in porta: gol decisivo per il 2-1 finale e la vittoria del Portogallo.

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L'impatto di Ramos e le mosse tattiche di Amorim

Sconfitta per la Serbia contro l'Olanda (2-1 finale) nella gara valida sempre per la Nations League: per il Milan arrivano comunque notizie positive visto che Strahinja Pavlović ha giocato tutta la partita dopo che aveva lasciato il campo prematuramente nella partita precedente sempre contro gli olandesi. Sia l'attaccante portoghese sia il difensore serbo, ora torneranno a Milanello e si metteranno subito a disposizione di Ruben Amorim in vista della partita contro il Sassuolo in programma il prossimo 11 ottobre.Ottimi segnali per l'allenatore rossonero specialmente da Ramos: l'attaccante portoghese si è assolutamente sbloccato con dietro una squadra che l'ha supportato e che ha creato tante occasioni per segnare. Ora starà ad Amorim trovare il giusto equilibrio tra lavoro senza palla, impostazione della manovra e attacco alla profondità.

Gonçalo Ramos è un grande attaccante e lo sta dimostrando sempre di più, ma serve supporto importante da tutto il resto della squadra.

I numeri di Gonçalo Ramos contro la Norvegia su Sofascore

Gol: 1. Gol attesi (xG): 0.86. Tiri totali: 2. Passaggi chiave: 1. Passaggi riusciti: 14/19 (74%).



Tocchi: 26.

26. Palloni recuperati: 1.

1. Duelli a terra vinti: 2.

2. Duelli aerei vinti: 2.

Ecco i numeri della partita della prima punta rossonera dal sito Sofascore: