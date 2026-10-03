La sosta per le Nazionali ha restituito al Milan un calciatore totalmente rigenerato nell'orgoglio e nei numeri: Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese classe 2001, arrivato in estate in rossonero per guidare il reparto offensivo di Rúben Amorim, ha vissuto una settimana da assoluto protagonista con il Portogallo, segnando più gol in pochi giorni in Nations League che in tutto il primo scorcio di Serie A ed Europa League con la maglia del Diavolo. Come sottolineato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la selezione lusitana è stata una vera e propria panacea per il centravanti, reduce da un avvio milanista complicato e bloccato a una sola rete complessiva in 6 presenze ufficiali.

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I gol contro Norvegia e Danimarca: Ramos tocca quota 100

A favorire l'esplosione autunnale di Gonçalo Ramos è stata anche la delicata transizione generazionale della sua Nazionale. Con il burrascoso addio dialla selezione portoghese, per il numero 9 del Milan si sono spalancate le porte di una maglia da titolare inamovibile. Libero dal peso psicologico e tattico di una figura così ingombrante, Ramos ha giocato con una ritrovata leggerezza, prendendosi le luci della ribalta in Nations League. Il Commissario Tecnicolo ha eletto a nuovo punto di riferimento dell'attacco, raccogliendo subito i frutti di questa scelta: due gol pesantissimi in rapida successione che rilanciano le quotazioni del bomber anche in chiave rossonera.Le perle mostrate in Europa confermano lo spessore internazionale del giocatore. Alla prima rete contro la Norvegia, siglata con un delizioso e freddo pallonetto a scavalcare il portiere Ørjan Nyland, Ramos ha fatto seguire una vera e propria prodezza balistica contro la Danimarca. L'azione ha visto il milanista dialogare nello stretto con un fantastico scambio di tacco insieme a; il trequartista del Manchester United (profilo che piace moltissimo alla dirigenza del Milan) lo ha imbucato in verticale, permettendogli di trafiggere il portiere avversario sul primo palo con una conclusione di punta fulminea, da calcio a 5.

Questo gol in Danimarca-Portogallo assume un significato storico per la carriera del venticinquenne: si tratta del centesimo gol in carriera (in 310 partite totali) tra club e Nazionale maggiore. Uno score eccezionale per la sua età, così ripartito:

Benfica : 41 reti in 106 partite

: 41 reti in 106 partite PSG : 45 reti in 131 partite

: 45 reti in 131 partite Milan : 1 rete in 6 partite

: 1 rete in 6 partite Portogallo: 13 reti in 30 partite (una media realizzativa da top player assoluto)

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Il piano di Rúben Amorim per sbloccarlo in maglia Milan

Se in Nazionale Ramos vola a medie realizzative altissime, la sfida ora si sposta a Milanello. Finora il classe 2001 ha faticato a integrarsi nei meccanismi rossoneri, trovando la via del gol soltanto a fine agosto nella sfida di campionato contro il Venezia e mostrando evidenti difficoltà persino nel tirare verso lo specchio della porta. Tuttavia, il tecnico milanista Rúben Amorim non ha alcuna intenzione di pazientare e sta già studiando le contromisure tattiche adatte per valorizzare il suo connazionale. Il piano per renderlo letale anche in Italia prevede una variazione nello sviluppo della manovra: un ricorso molto più frequente ai cross dalle corsie esterne e una ricerca continua della profondità, ricreando per Gonçalo Ramos lo stesso habitat funzionale che lo ha appena reso devastante in Europa.