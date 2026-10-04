La mattinata in casa Milan si apre con importanti novità che ridisegnano le strategie presenti e future del tecnico Rúben Amorim. Tra le 'Top News' di oggi, domenica 4 ottobre 2026, analizzate e pubblicate dalla redazione di PianetaMilan.it, tengono banco le condizioni fisiche dei singoli in vista della ripresa del campionato, le grandi manovre di calciomercato e alcune esclusive di assoluto livello che accendono i riflettori sui talenti più cristallini della rosa rossonera.

Infermeria e scelte tattiche: tegola Saelemaekers, spazio a Cisse

Le notizie che arrivano da Milanello complicano i piani dello staff tecnico per la prossima sfida di Serie A. È ormai altamente improbabile cheriesca a recuperare in tempo dall'infortunio alla caviglia che lo ha frenato nelle ultime settimane. Il belga. Questa defezione spalanca le porte del rettangolo di gioco ad: il giovane trequartista, reduce da prestazioni scintillanti con l'Italia Under 21, è il principale indiziato a partire dal primo minuto al Mapei Stadium al fianco dei titolarissimi.

Per supportare al meglio le caratteristiche del classe 2006 e sopperire alle assenze, Rúben Amorim è intenzionato a confermare il modulo 4-2-3-1. Questa impostazione tattica non è affatto casuale: l'allenatore lusitano vuole garantire massima libertà di movimento e d'inserimento a Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. Agendo sulla linea dei trequartisti con licenza di accentrarsi, i due esterni avranno molto più spazio per puntare la porta, liberare il tiro e incrementare il proprio bottino di reti stagionali.

Esclusiva Zanetti e le parole di Camarda dal ritiro Azzurro

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Calciomercato Milan: l'ombra di Endrick a gennaio

La crescita esponenziale del gioiello rossonero Cisse è stata certificata da un intervento di prestigio ai nostri microfoni., ex allenatore dell'Hellas Verona, ha rilasciato, parlando approfonditamente proprio del ragazzo classe 2006, di cui ha seguito i primissimi passi calcistici nel settore giovanile in Veneto. Il tecnico ha esaltato le doti tecniche fuori dal comune del ragazzo, pur evidenziandone i margini di miglioramento legati allo strappo atletico nelle porzioni esterne del campo, caldeggiando il suo impiego in posizione centrale.Sintonizzate sulle stesse frequenze sonodirettamente dal ritiro della Nazionale Under 21. Il bomber rossonero ha parlato speso parole al miele per il suo compagno di squadra a Milano: si è soffermato sia sul momento magico di Cisse, sia sulle infinite qualità dell'ex rossonero. Una sinergia, quella tra i giovani talenti del Diavolo, che fa sognare i tifosi e che testimonia l'ottimo lavoro del club nel valorizzare la propria linea verde.In ottica futura, la dirigenza di Via Aldo Rossi continua a guardare con estrema attenzione alle dinamiche internazionali. Qualora l'inglesedovesse continuare a deludere le aspettative da qui alla sosta natalizia, il Milan ha già pronto il piano d'azione per la sessione invernale di riparazione. L'obiettivo primario è. Il fenomenale attaccante brasiliano classe 2006 sta trovando pochissimo spazio nelle rotazioni dei Blancos e gradirebbe una destinazione formativa. Nel Milan di Amorim, la duttilità di Endrick sarebbe un'arma totale: l'ex Palmeiras(punta centrale, esterno o sotto punta), adattandosi perfettamente a ogni variante tattica scelta dal mister.