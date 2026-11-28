Tra un mese circa inizierà la sessione invernale di calciomercato e il Milan non intende mollare la presa per Endrick, classe 2006, attaccante brasiliano del Real Madrid: secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il club di Via Aldo Rossi ha capito che la trattativa per l'ex Palmeiras è possibile.

I risultati positivi della squadra di Rúben Amorim (5 vittorie nelle ultime 6 partite di campionato, più il blitz di Atene in Europa League) non hanno fatto cambiare idea al proprietario Gerry Cardinale ed ai suoi uomini sulla necessità di rinforzare la rosa del Milan nella campagna trasferimenti di riparazione: il nome di Endrick resta in cima alla lista per l'attacco.

Calciomercato Milan, la volontà di Endrick contro il muro di Mourinho

Questo nonostante, anche ieri,, tecnico dei 'Blancos', abbia ribadito a gran voce come a gennaio non voglia che parta nessuno, incluso ovviamente il numero 9 sudamericano. Ma il Milan, secondo la 'rosea', ha dalla sua la volontà di Endrick che vuole cambiare aria per giocare di più: i suoi agenti sottolineeranno questa cosa al Presidente del Real Madrid,, ed all'intera dirigenza in un summit di mercato che si preannuncia imminente.

Endrick, finora, ha giocato appena 160' in 8 presenze con il Real Madrid tra Liga e Champions League: un utilizzo con il contagocce che stride se si pensa, invece, che è sceso in campo per 248' nelle 6 partite disputate con la Nazionale del Brasile tra settembre e novembre.

L'intreccio Vinícius Júnior-PSG e il rientro di Rodrygo

A Madrid, però, secondo il quotidiano sportivo nazionale, c'è un'altra situazione da monitorare: quella di, che - come Endrick - è rappresentato dall'agenzia statunitense. Vinícius ha rinnovato il suo contratto in estate fino al 30 giugno 2032 con stipendio portato abbondantemente sopra i 20 milioni di euro netti a stagione. Sembra però che, dopo gli infortuni di Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, ildi Nasser Al-Khelaïfi voglia fare un tentativo per il brasiliano. Il giocatore, dal canto suo, non vorrebbe lasciare Madrid, tanto meno a gennaio.

Per il Milan questa è una buona notizia: in caso di cessione di Vinícius Júnior, infatti, le possibilità che Endrick parta si ridurrebbero a zero. Qualora invece, come sembra, il numero 7 dovesse restare alla corte di Mourinho, Endrick potrebbe avere il via libera dal Real Madrid - a dispetto delle dichiarazioni del tecnico portoghese - anche perché a inizio 2027 tornerà disponibile un altro brasiliano, Rodrygo, dopo il grave infortunio al ginocchio di inizio marzo. L'affollamento nel reparto avanzato dei madrileni sarà dunque ancora maggiore.

Formula, cifre e l'asse strategico tra RedBird e Roc Nation

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Come giocherebbe Endrick nel 3-4-2-1 di Rúben Amorim

La cessione - che sia inin favore del Real Madrid o acon clausola di recompra in favore delle 'Merengues' - può diventare davvero un tema e il Milan vuole farsi trovare pronto.Il club rossonero vuole sfruttare l'asse con la, un rapporto di lavoro in piedi tra le parti da qualche anno. Ma non solo: Gerry Cardinale eda tempo fanno affari con il colosso statunitense nel mondo dello sport e dell'intrattenimento. In più, il CEO della neonata, la holding che riunirà gli investimenti attuali e futuri di RedBird a Milano, è, ex dirigente di Roc Nation e fratello gemello di Michael Yormark, attuale dirigente dell'agenzia.Nel Milan, Endrick giocherebbe, ma può anche agire da centravanti al posto di: avrebbe, ad ogni modo, un ruolo centrale nel progetto tecnico. Qualora l'operazione, per mille motivi, non andasse in porto a gennaio, i rossoneri la rinvierebbero alla prossima estate.