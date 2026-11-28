Un nome nuovo, ma non troppo, si aggiunge alla lista di attaccanti cercati dal Milan in vista della sessione invernale di calciomercato, ovvero quello di Arnaud Kalimuendo. La situazione in casa rossonera è nota: con Francesco Camarda destinato ad uscire con la formula del prestito, al Milan di Rúben Amorim serve un altro attaccante più pronto dell'italiano classe 2008 a giocare a grandi livelli.

È noto l'interesse del Milan per Endrick, classe 2006, attaccante brasiliano del Real Madrid, così come è risaputo che il Diavolo proverà a prenderlo a gennaio. Non è detto, però, che un'operazione così imponente dal punto di vista mediatico ed economico (si parla di un esborso di 60-70 milioni di euro) possa andare in porto già nella sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Milan, l'indiscrezione di Moretto su Kalimuendo e Krösche

"Che il Milan stia cercando un attaccante per gennaio, è una cosa conclamata. Lo diciamo da diverso tempo. Il Milan sta lavorando sulla pista Endrick da tempo, da quest'estate e non ha mai smesso di tenere il profilo di Endrick lì qualora dovessero esserci le opportunità, anche dal punto di vista del progetto sportivo, di portarlo a Milano", ha spiegato Moretto.

Motivo per cui il Milan si guarda anche intorno e, oltre al nome di(Bruges), nelle ultime ore è rispuntato quello di Kalimuendo. Ne ha parlato, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un video pubblicato questa mattina sul canale 'YouTube' del collega

Il quale, però, ha poi aggiunto un dettaglio decisivo legato alla futura dirigenza rossonera:

"Ma tutti i club lavorano su più profili e più piste. C'è un altro nome di un attaccante che il Milan sta sondando e che Markus Krösche (prossimo 'Head of Football' del Milan, n.d.r.) conosce molto bene per averlo avuto in prestito all'Eintracht Francoforte. È Arnaud Kalimuendo attualmente al Nottingham Forest. Lo aveva pagato molto al Rennes, dove il ragazzo era esploso. Sta trovando però difficoltà al Nottingham Forest e in Premier League: contratto in scadenza nel 2030, è uno dei nomi che il Milan sta seguendo. Per oggi sondaggi e nulla più".

Un vecchio pallino di Moncada: la scheda, i gol e il prezzo di Kalimuendo

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I più attenti tifosi del Milan ricorderanno come non sia la prima volta che Kalimuendo viene accostato ai rossoneri. Sin dai tempi in cui, giovanissimo, l'attaccante si affacciava dalle giovanili delnella Prima Squadra dei parigini, l'allora responsabile dell'area scoutlo aveva tenuto d'occhio. E anche nel recente passato, prima che dal Rennes si trasferisse in Inghilterra, il suo nome era risuonato all'interno degli uffici operativi di 'Casa Milan'., Kalimuendo ha indossato, finora, in carriera le maglie di(5 presenze),(65 partite con 21 gol e 6 assist),(112 gare con 40 gol e 14 assist) e si è diviso equamente traednelle ultime due annate, con 19 presenze con ciascuna maglia: 6 gol e un assist con le 'Aquile', solo 2 gol con il Forest. Valutato da 'Transfermarkt', Kalimuendo potrebbe approdare al Milan - qualora il Diavolo decidesse di affondare il colpo su questo fronte - anche con la formula del. Staremo a vedere.