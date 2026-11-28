Le grandi manovre per la sessione invernale di riparazione iniziano a infiammarsi sull'asse Milano-Barcellona. Il Milan è entrato con decisione nella corsa di calciomercato per assicurarsi le prestazioni di Alejandro Balde, terzino sinistro classe 2003 di proprietà del Barcellona. Secondo quanto rivelato dal giornalista spagnolo Juan Jesus e confermato dalle principali fonti internazionali, il club rossonero si è unito a Manchester United e Liverpool nel monitorare la situazione del laterale 23enne. L'operazione, caldeggiata anche dai recenti rumors di mercato, si prospetta come una delle grandi occasioni di gennaio per rinforzare la corsia mancina dello scacchiere tattico di Rúben Amorim.

La rottura in Catalogna e lo scenario d'addio per gennaio

La parabola di Alejandro Balde all'interno del Barcellona ha subìto una frenata a causa del minutaggio ridotto in questa prima parte di stagione. Come confermato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'addio del calciatore ai colori blaugrana già nel mercato di gennaio è diventato una possibilità concreta. Sebbene il difensore avesse deciso di rifiutare i primi approcci estivi pur di giocarsi le proprie carte al Camp Nou, la ricerca di maggiore spazio sul terreno di gioco lo starebbe spingendo a valutare una nuova avventura lontano dalla Liga spagnola.

I contatti tra l'entourage del ragazzo, guidato dal potente agente Jorge Mendes, e la dirigenza milanista si sono riaccesi alla luce delle necessità tattiche emerse a Milanello. E degli ottimi rapporti tra il club meneghino e l'agente lusitano. I rossoneri avevano già sondato il terreno in estate, decidendo inizialmente di non investire cifre superiori ai 40 milioni di euro e confermando la fiducia a Pervis Estupiñán. Tuttavia, i recenti problemi fisici emersi all'interno del reparto arretrato, nonché le difficoltà palesate da Estupiñán nello scacchiere tattico di Amorim, hanno convinto la dirigenza di Via Aldo Rossi a riaprire tempestivamente il faldone legato al talento della Masia.

Le cifre dell'operazione e la concorrenza della Premier League

I vertici del Barcellona hanno già fissato il prezzo minimo per privarsi del cartellino del proprio gioiello: la richiesta per far partire Balde a titolo definitivo non sarà inferiore aidi euro. Il Milan è intenzionato a fare un tentativo concreto, ma dovrà fare i conti con le disponibilità economiche delle big d'oltremanica. Sulle tracce dello spagnolo si stanno muovendo con decisione sia il Manchester United sia il Liverpool, con il tecnico dei Reds, Andoni Iraola, grande estimatore del calciatore.

L'affare dipenderà in larga parte dalla volontà dello stesso Balde, che dovrà decidere se accettare la destinazione italiana o cedere alle lusinghe della Premier League, dove i due club inglesi sono pronti a darsi battaglia a suon di milioni per anticipare la concorrenza già nella finestra invernale dei trasferimenti.

Innesto perfetto per il sistema di gioco di Rúben Amorim

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Dal punto di vista prettamente tecnico, Alejandro Balde rappresenta un autentico profilo ideale per l'idea di calcio di Rúben Amorim. Il tecnico portoghese del Milan - come detto - al di là delle dichiarazioni di facciata non è pienamente convinto del rendimento offerto da Estupiñán nel ruolo di esterno a tutta fascia sulla corsia mancina, e vede nel velocissimo laterale del Barcellona la soluzione definitiva ai problemi strutturali su quel binario.Dotato di una straripante progressione palla al piede e di ottime doti di spinta, il classe 2003 si integrerebbe alla perfezione nei meccanismi del 4-3-3 o del 3-4-2-1 del Diavolo. Un innesto di respiro internazionale che permetterebbe al Milan di fare un deciso salto di qualità sulla fascia sinistra, garantendo freschezza e imprevedibilità per la seconda parte della stagione tra campionato ed Europa League.