Nuovo ribaltamento di fronte sul futuro di Bruno Fernandes: il Milan non si lascia intimorire dal prolungamento esercitato dal Manchester United
Calciomercato Milan, torna di moda Bruno Fernandes: ma c'è un ostacolo da superare | VIDEO
Poche ore fa, il Manchester United ha esercitato unilateralmente la clausola presente all'interno del contratto di Bruno Fernandes per prolungare l'accordo in essere fino al 30 giugno 2028: una scelta volta ad evitare di perdere il proprio capitano a parametro zero, ma che non mette fuori dai giochi il Milan e le altre squadre interessate. A fornire gli ultimi aggiornamenti sul futuro del centrocampista portoghese è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano.
Milan, Romano fa chiarezza sul futuro di Bruno FernandesIntervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Romano ha fatto chiarezza sulla situazione legata al prolungamento di Bruno Fernandes con lo United:
"La clausola attivata dallo United gli permette di evitare di perdere Bruno Fernandes a parametro zero, ma non blocca la cessione. Le trattative per il rinnovo sono congelate e il portoghese non ha ancora preso una decisione sul suo futuro".
Milan tutt'altro che tagliato fuori, dunque, soprattutto grazie ad un fattore che potrebbe orientare la decisione del capitano dei 'Red Devils'.
Il fattore AmorimSecondo quanto riferito da Romano, a favore del Milan potrebbe giocare l'ottimo rapporto tra Bruno Fernandes e Ruben Amorim, fortificatosi ai tempi del tecnico portoghese sulla panchina del Manchester United:
"Aggiungo sempre il rapporto con Amorim, ci tengo sempre a ricordarlo. Amorim e Bruno hanno un grande rapporto, hanno lo stesso agente. C’è una stima enorme tra i due: il Milan lo terrei sempre attento a quello che succede. Ma poi è chiaro che non dipende dal Milan quello che succede. Dunque, vedremo".
La clausolaAll'interno del contratto di Bruno Fernandes è presente una clausola da 65 milioni di euro. Vista l'età del portoghese (32 anni), tuttavia, le possibilità che il Milan decida di fare un investimento così importante sono vicine allo zero. Non è da escludere, però, l'ipotesi di una trattativa al ribasso per provare a portare il giocatore in Italia ad una cifra più ragionevole. Staremo a vedere.
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