Poche ore fa, il Manchester United ha esercitato unilateralmente la clausola presente all'interno del contratto di Bruno Fernandes per prolungare l'accordo in essere fino al 30 giugno 2028: una scelta volta ad evitare di perdere il proprio capitano a parametro zero, ma che non mette fuori dai giochi il Milan e le altre squadre interessate. A fornire gli ultimi aggiornamenti sul futuro del centrocampista portoghese è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano.

Milan, Romano fa chiarezza sul futuro di Bruno Fernandes

"La clausola attivata dallo United gli permette di evitare di perdere Bruno Fernandes a parametro zero, ma non blocca la cessione. Le trattative per il rinnovo sono congelate e il portoghese non ha ancora preso una decisione sul suo futuro".

Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube,ha fatto chiarezza sulla situazione legata al prolungamento dicon lo United:

Milan tutt'altro che tagliato fuori, dunque, soprattutto grazie ad un fattore che potrebbe orientare la decisione del capitano dei 'Red Devils'.

Il fattore Amorim

"Aggiungo sempre il rapporto con Amorim, ci tengo sempre a ricordarlo. Amorim e Bruno hanno un grande rapporto, hanno lo stesso agente. C’è una stima enorme tra i due: il Milan lo terrei sempre attento a quello che succede. Ma poi è chiaro che non dipende dal Milan quello che succede. Dunque, vedremo".

La clausola

Secondo quanto riferito da, a favore delpotrebbe giocare l'ottimo rapporto tra, fortificatosi ai tempi del tecnico portoghese sulla panchina del Manchester United:All'interno del contratto diè presente una. Vista l'età del portoghese (32 anni), tuttavia, le possibilità che ildecida di fare un investimento così importante sono vicine allo zero. Non è da escludere, però, l'ipotesi di unaper provare a portare il giocatore in Italia ad una cifra più ragionevole. Staremo a vedere.