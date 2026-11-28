Minuti anche per Comotto in Olympiacos-Milan: l'utilizzo col contagocce da parte di Amorim, un mese di dicembre decisivo e cosa può succedere a gennaio
Calciomercato Milan, Comotto in sede per firmare il rinnovo | VIDEO PM
Nel finale di Olympiacos-Milan, match valido per la 5^ giornata di League Phase dell'Europa League 2026/2027, Ruben Amorim ha concesso qualche minuto anche a Christian Comotto, centrocampista classe 2008 che fino ad ora era rimasto ai margini del progetto. Il mercato di gennaio si avvicina, ma il futuro del ragazzo è ancora da definire: vediamo perché il mese di dicembre potrebbe essere decisivo.
Milan, finalmente ComottoSubentrato a Cisse all'85', Comotto ha affrontato con personalità i minuti finali della partita. Ecco qualche statistica interessante della sua apparizione al 'Karaiskakīs' di Atene (dati 'Sofascore'):
- Tocchi: 4
- Falli subiti: 1
- Palloni recuperati: 1
- Tiri respinti: 1
- Duelli vinti/ingaggiati: 1/1 (100%)
Numeri che chiaramente vanno legati allo scarso minutaggio e al momento della partita, ma farsi trovare pronto e giocare senza paura in uno stadio così caldo è già una nota di merito per un ragazzo di appena 18 anni.
Gli infortuni come opportunità da sfruttareNonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2031, Amorim sta impiegando Comotto con il contagocce: appena 23 minuti di gioco complessivi in 4 presenze tra Serie A ed Europa League. L'infortunio di Luka Modric, tuttavia, potrebbe aprire spazio al classe 2008. L'ex Real Madrid salterà - almeno - la prossima partita di campionato contro il Cagliari. In questo scenario, gli unici centrocampisti davanti a Comotto sono Rabiot, Jashari e Musah. Con lo statunitense spesso impiegato come terzino sinistro, però, il ragazzo cresciuto a Vismara diventerebbe la prima alternativa ai due mediani titolari. Vedremo se l'allenatore gli concederà spazio e, soprattutto, se riuscirà a sfruttarlo.
Gli scenari in vista di gennaioL'ipotesi più probabile resta un nuovo giro in prestito a gennaio, ma nel calcio tutto può cambiare velocemente. Se Comotto dovesse trovare fiducia e continuità nel mese di dicembre, allora non sarebbe da escludere l'opzione permanenza. In caso contrario, ci sono già alcuni club che stanno iniziando a muoversi per la cessione temporanea. La società di Serie A maggiormente interessata è il Genoa, mentre in Serie B si regista l'apprezzamento del Modena. Ad ogni modo, il Milan non è assolutamente disposto a rinunciare al cartellino di un ragazzo considerato tra i migliori prospetti sfornati dal settore giovanile rossonero negli ultimi anni.
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