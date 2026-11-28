Nel finale di Olympiacos-Milan, match valido per la 5^ giornata di League Phase dell'Europa League 2026/2027, Ruben Amorim ha concesso qualche minuto anche a Christian Comotto, centrocampista classe 2008 che fino ad ora era rimasto ai margini del progetto. Il mercato di gennaio si avvicina, ma il futuro del ragazzo è ancora da definire: vediamo perché il mese di dicembre potrebbe essere decisivo.

Milan, finalmente Comotto

Tocchi: 4

4 Falli subiti: 1

1 Palloni recuperati: 1

1 Tiri respinti: 1

1 Duelli vinti/ingaggiati: 1/1 (100%)

Subentrato a Cisse all'85',ha affrontato con personalità i minuti finali della partita. Ecco qualche statistica interessante della sua apparizione al 'Karaiskakīs' di Atene (dati 'Sofascore'):

Numeri che chiaramente vanno legati allo scarso minutaggio e al momento della partita, ma farsi trovare pronto e giocare senza paura in uno stadio così caldo è già una nota di merito per un ragazzo di appena 18 anni.

Gli infortuni come opportunità da sfruttare

Gli scenari in vista di gennaio