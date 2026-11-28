Dalla pista Endrick con l'asse Roc Nation al sogno Alejandro Balde per la fascia sinistra, fino al riscatto di Omari Hutchinson e alle possibili cessioni a gennaio
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Giornata intensissima sul fronte del calciomercato in casa Milan: nella mattina di oggi, sabato 28 novembre 2026, si sono intrecciate diverse piste tra entrate e uscite per la squadra di Rúben Amorim. Dai sogni Endrick e Alejandro Balde, passando per i piani su Arnaud Kalimuendo e Bruno Fernandes, fino al futuro di Omari Hutchinson e Ardon Jashari, ecco il punto completo sulle notizie più importanti ('Top News') pubblicate su 'PianetaMilan.it'.
Calciomercato Milan, assalto a Endrick: l'asse Cardinale-Roc Nation e il nodo ViníciusA poco più di un mese dall'apertura della sessione invernale di calciomercato, il Milan non molla la presa per Endrick, classe 2006, attaccante brasiliano del Real Madrid. Il club di Via Aldo Rossi ha capito che l'operazione è possibile nonostante le resistenze pubbliche del tecnico dei 'Blancos', José Mourinho: il giocatore vuole giocare di più e i suoi agenti lo ribadiranno presto al Presidente Florentino Pérez. Per sbloccare l'affare - in prestito con diritto e contro-riscatto oppure a titolo definitivo a 60 milioni con recompra - il proprietario rossonero Gerry Cardinale punta sull'asse consolidato tra RedBird e l'agenzia statunitense Roc Nation Sports. Decisivo sarà però il futuro di Vinícius Júnior: se il numero 7 dovesse resistere alle sirene del PSG e restare a Madrid, complice anche il rientro di Rodrygo a inizio 2027, Endrick avrebbe il via libera per partire.
Attacco Milan, spunta Arnaud Kalimuendo: il retroscena di Matteo MorettoConsiderata la complessità economica e mediatica dell'operazione Endrick, la dirigenza rossonera valuta anche profili alternativi per sostituire il partente Francesco Camarda, destinato al prestito. Secondo quanto svelato questa mattina dal giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano, il Diavolo ha effettuato dei sondaggi per Arnaud Kalimuendo. L'attaccante francese classe 2002 sta trovando poco spazio al Nottingham Forest in Premier League (contratto fino al 2030) ed è un profilo che Markus Krösche - prossimo 'Head of Football' del Milan - conosce molto bene per averlo avuto all'Eintracht Francoforte. Valutato 20 milioni di euro, potrebbe diventare un'opportunità in prestito con diritto di riscatto.
Riscatto Omari Hutchinson, il Milan ci pensa: la condizione fissata dal clubRestando in casa Nottingham Forest, la notte magica di Atene contro l'Olympiacos in Europa League ha acceso i riflettori sul futuro di Omari Hutchinson. Prelevato in estate dal Milan in prestito oneroso (4,2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni, il fantasista inglese classe 2003 ha trascinato i rossoneri alla rimonta con un gol e due assist. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il club di Via Aldo Rossi sta iniziando a valutare seriamente l'acquisto a titolo definitivo a fine stagione: per convincere del tutto la dirigenza, però, l'ex Ipswich Town dovrà dimostrare non solo il suo cristallino talento, ma anche continuità e affidabilità nell'arco dell'intera annata.
Fascia sinistra e uscite: idea Alejandro Balde, Ardon Jashari nel mirino del PSVI movimenti di gennaio potrebbero riguardare anche le corsie esterne e il centrocampo. Per la fascia sinistra, qualora dovesse partire Pervis Estupiñán, il Milan segue con interesse Alejandro Balde del Barcellona: un'operazione complessa perché lo spagnolo ha una valutazione elevata, intorno ai 45 milioni di euro, e piace moltissimo anche a diversi club di Premier League. Sul fronte cessioni, invece, attenzione al futuro di Ardon Jashari: secondo il collega belga Sacha Tavolieri su 'SkySportCH', il PSV Eindhoven ha messo nel mirino il centrocampista svizzero classe 2002 in prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo, tuttavia, non scenderà sotto i 25 milioni di euro (attuale peso a bilancio del giocatore) e dovrebbe poi cercare un nuovo vice di Luka Modrić.
Bruno Fernandes rinnova col Manchester United: sfuma il colpo a zeroChiusura dedicata al mercato estivo e al centrocampo del futuro. Il Manchester United ha infatti esercitato l'opzione unilaterale per estendere il contratto di Bruno Fernandes per un'ulteriore stagione, spostando la scadenza dal 30 giugno 2027 al 30 giugno 2028. Sfuma così la possibilità per Milan e Juventus di ingaggiare il nazionale portoghese classe 1994 a parametro zero: i due club restano comunque alla finestra per l'estate, consapevoli che servirà trattare con i 'Red Devils' partendo da una base di 40-45 milioni di euro (a fronte di una clausola risolutoria da 65 milioni), con Rúben Amorim pronto a riabbracciare il suo ex capitano a Old Trafford.
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