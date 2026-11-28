Giornata intensissima sul fronte del calciomercato in casa Milan: nella mattina di oggi, sabato 28 novembre 2026, si sono intrecciate diverse piste tra entrate e uscite per la squadra di Rúben Amorim. Dai sogni Endrick e Alejandro Balde, passando per i piani su Arnaud Kalimuendo e Bruno Fernandes, fino al futuro di Omari Hutchinson e Ardon Jashari, ecco il punto completo sulle notizie più importanti ('Top News') pubblicate su 'PianetaMilan.it'.

Calciomercato Milan, assalto a Endrick: l'asse Cardinale-Roc Nation e il nodo Vinícius

Attacco Milan, spunta Arnaud Kalimuendo: il retroscena di Matteo Moretto

Riscatto Omari Hutchinson, il Milan ci pensa: la condizione fissata dal club

Fascia sinistra e uscite: idea Alejandro Balde, Ardon Jashari nel mirino del PSV

Bruno Fernandes rinnova col Manchester United: sfuma il colpo a zero

A poco più di un mese dall'apertura della sessione invernale di calciomercato,, classe 2006, attaccante brasiliano del. Il club di Via Aldo Rossi ha capito che l'operazione è possibile nonostante le resistenze pubbliche del tecnico dei 'Blancos',: il giocatore vuole giocare di più e i suoi agenti lo ribadiranno presto al Presidente. Per sbloccare l'affare - in prestito con diritto e contro-riscatto oppure a titolo definitivo a 60 milioni con recompra - il proprietario rossoneropunta sull'asse consolidato trae l'agenzia statunitense. Decisivo sarà però il futuro di: se il numero 7 dovesse resistere alle sirene del PSG e restare a Madrid, complice anche il rientro di Rodrygo a inizio 2027, Endrick avrebbe il via libera per partire.Considerata la complessità economica e mediatica dell'operazione Endrick, la dirigenza rossonera valuta anche profili alternativi per sostituire il partente, destinato al prestito. Secondo quanto svelato questa mattina dal giornalista esperto di calciomercatosul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano,. L'attaccante francese classe 2002 sta trovando poco spazio alin Premier League (contratto fino al 2030) ed è un profilo che- prossimo 'Head of Football' del Milan - conosce molto bene per averlo avuto all'Eintracht Francoforte. Valutato 20 milioni di euro, potrebbe diventare un'opportunità in prestito con diritto di riscatto.Restando in casa Nottingham Forest, la notte magica di Atene contro l'Olympiacos in Europa League ha acceso i riflettori sul futuro di. Prelevato in estate dal Milan in prestito oneroso (4,2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni, il fantasista inglese classe 2003 ha trascinato i rossoneri alla rimonta con un gol e due assist. Secondo 'La Gazzetta dello Sport',: per convincere del tutto la dirigenza, però, l'ex Ipswich Town dovrà dimostrare non solo il suo cristallino talento, ma anchenell'arco dell'intera annata.I movimenti di gennaio potrebbero riguardare anche le corsie esterne e il centrocampo. Per la fascia sinistra, qualora dovesse partire: un'operazione complessa perché lo spagnolo ha una valutazione elevata, intorno ai, e piace moltissimo anche a diversi club di Premier League. Sul fronte cessioni, invece, attenzione al futuro di: secondo il collega belgasu 'SkySportCH',classe 2002 in prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo, tuttavia, non scenderà sotto i 25 milioni di euro (attuale peso a bilancio del giocatore) e dovrebbe poi cercare un nuovo vice di Luka Modrić.Chiusura dedicata al mercato estivo e al centrocampo del futuro. Ilha infatti esercitato l'opzione unilaterale per estendere il contratto diper un'ulteriore stagione, spostando la scadenza dal 30 giugno 2027 al. Sfuma così la possibilità per Milan edi ingaggiare il nazionale portoghese classe 1994 a parametro zero:, consapevoli che servirà trattare con i 'Red Devils' partendo da una base di 40-45 milioni di euro (a fronte di una clausola risolutoria da 65 milioni), con Rúben Amorim pronto a riabbracciare il suo ex capitano a Old Trafford.