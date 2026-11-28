Secondo Sacha Tavolieri gli olandesi preparano un'offerta in prestito con diritto di riscatto per lo svizzero: il punto sul vice-Luka Modrić e la richiesta rossonera
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Potrebbe essere lontano dal Milan il futuro di Ardon Jashari, classe 2002, centrocampista svizzero di origini macedoni che il club di Via Aldo Rossi ha acquistato dal Bruges nel calciomercato estivo 2025 per quasi 39 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ne ha parlato Sacha Tavolieri, giornalista belga esperto di calciomercato, su 'SkySportCH'.
Calciomercato Milan, l'assalto del PSV Eindhoven per Ardon JashariSecondo lui il PSV Eindhoven, club olandese, è interessato a Jashari e sta valutando la possibilità di presentare al Milan un'offerta per l'acquisto del numero 30 elvetico con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il PSV considera Jashari una priorità e, secondo Tavolieri, ha già contattato i suoi rappresentanti, informandosi sulle sue condizioni contrattuali.
In base alle informazioni in possesso del collega, la pista PSV Eindhoven "potrebbe trovare riscontro positivo presso il giocatore". Da capire, logicamente, la posizione del Milan in merito all'arrivo di un'eventuale proposta dall'Olanda per Jashari. Tavolieri ha precisato come "la possibilità di lasciare Milano per Jashari sia un'opzione da prendere seriamente in considerazione" e aggiunge anche come, oltre al PSV Eindhoven, altri club stiano osservando l'ex Bruges e Lucerna.
Il nodo vice-Modrić e il peso a bilancio di JashariQualora il Milan lasciasse partire Jashari già nel calciomercato invernale, dovrebbe poi mettersi alla caccia di un suo sostituto: in rosa, infatti, il centrocampista svizzero è l'unico con caratteristiche da regista, pertanto la sola alternativa al 41enne Luka Modrić. C'è da considerare, poi, come i rossoneri - nel caso di una partenza di Jashari - dovrebbero salvaguardare comunque il loro investimento.
I numeri di Ardon Jashari con la maglia del MilanIn una stagione e mezza con la maglia del Milan, finora, Jashari ha totalizzato 32 partite: al suo attivo, 2 assist e un gol, segnato proprio lo scorso 22 novembre, a 'San Siro', nel 5-1 inflitto dalla squadra di Rúben Amorim al Frosinone.
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