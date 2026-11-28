Potrebbe essere lontano dal Milan il futuro di Ardon Jashari, classe 2002, centrocampista svizzero di origini macedoni che il club di Via Aldo Rossi ha acquistato dal Bruges nel calciomercato estivo 2025 per quasi 39 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ne ha parlato Sacha Tavolieri, giornalista belga esperto di calciomercato, su 'SkySportCH'.

Calciomercato Milan, l'assalto del PSV Eindhoven per Ardon Jashari

Secondo lui il, club olandese, è interessato a Jashari e sta valutando la possibilità di presentare al Milan un'offerta per l'acquisto del numero 30 elvetico con la formula del. Il PSV considera Jashari una priorità e, secondo Tavolieri, ha già contattato i suoi rappresentanti, informandosi sulle sue condizioni contrattuali.

In base alle informazioni in possesso del collega, la pista PSV Eindhoven "potrebbe trovare riscontro positivo presso il giocatore". Da capire, logicamente, la posizione del Milan in merito all'arrivo di un'eventuale proposta dall'Olanda per Jashari. Tavolieri ha precisato come "la possibilità di lasciare Milano per Jashari sia un'opzione da prendere seriamente in considerazione" e aggiunge anche come, oltre al PSV Eindhoven, altri club stiano osservando l'ex Bruges e Lucerna.

Il nodo vice-Modrić e il peso a bilancio di Jashari

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I numeri di Ardon Jashari con la maglia del Milan

Qualora il Milan lasciasse partire Jashari già nel calciomercato invernale, dovrebbe poi mettersi alla caccia di un suo sostituto: in rosa, infatti, il centrocampista svizzero è l'unico con caratteristiche da regista, pertanto la sola alternativa al 41enne. C'è da considerare, poi, come i rossoneri - nel caso di una partenza di Jashari - dovrebbero salvaguardare comunque il loro investimento.Ad oggi, a bilancio, Jashari 'pesa' per: che si tratti di cessione a titolo definitivo, o di prestito con diritto o obbligo di riscatto, difficilmente il Diavolo scenderà sotto una simile richiesta per lui. Il PSV la accontenterebbe? Tutti interrogativi che potrebbero trovare risposta a gennaio.In una stagione e mezza con la maglia del Milan, finora, Jashari ha totalizzato: al suo attivo,, segnato proprio lo scorso 22 novembre, a 'San Siro', nelinflitto dalla squadra dial Frosinone.