Nella serata dello stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia), nell'ultima partita della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che il Milan ha vinto - in rimonta - per 4-2 contro i padroni di casa dell'Olympiacos, è andato nuovamente a segno Alphadjo Cisse, vera e propria rivelazione del Diavolo di Rúben Amorim in questa stagione.

Dal Catanzaro al Milan di Amorim: l'ascesa di Alphadjo Cisse

Il Milan ha acquistato Cisse quasi un anno fa, nel calciomercato invernale 2026, versando all'circatra parte fissa e bonus, lasciando, però, il giocatore in prestito in Serie B, al, dove stava facendo benissimo. Peccato che un infortunio lo abbia messo fuori causa per la seconda metà della stagione, interrompendo, di fatto, la sua esperienza in Calabria.

In estate Cisse è tornato disponibile, è stato aggregato alla Prima Squadra del Milan e ha subito fatto innamorare il nuovo allenatore Rúben Amorim, che sin da subito gli ha concesso spazio. I risultati sono stati fenomenali: con il gol di testa segnato al 63' al Pireo sull'assist di Omari Hutchinson, Cisse è giunto a quota 10 gol in 15 partite tra Serie A ed Europa League.

Numeri da Lamine Yamal: eguagliati Leão e Pio Esposito a fine novembre

Tutti i record europei di Cisse nella storia del Milan

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Capocannoniere del Milan in stagione, meglio di lui in Europa tra i giovani dei migliori 5 campionati ha fatto soltanto(Barcellona). Cisse, che i suoi 10 gol li ha realizzati in appena), ha già eguagliato - appena a fine novembre - l'intero bottino raccolto l'anno passato dae dal tanto decantatodell'Inter alla sua prima annata. Quest'ultimo, però, gioca nel ruolo di centravanti, mentre Cisse è un centrocampista offensivo che ama inserirsi sotto porta.La stagione di Cisse fin qui è da applausi. Ilsi sta facendo sempre più spazio nell'albo dei record della storia del Milan: con una tripletta segnata il 15 ottobre scorso sul campo delera diventato il calciatore rossonero più giovane a segnare una tripletta in Europa; con il gol in casa dell'Olympiacos, invece, è diventato ilnelle maggiori competizioni europee.In questo momento, è secondo dietro solo adel NEC nella classifica marcatori della Europa League. E solo in tre, sempre nelle memorie storiche del Milan, hanno saputo fare meglio di lui in una singola edizione di Coppa UEFA/Europa League:(6 gol nel 1985-1986),(5 nel 1971-1972) e(6 nel 2017-2018). Ci sono tutti i presupposti, dunque, affinché Cisse continui su questa strada, magari inanellando altri record che possano aiutare il Milan nel raggiungimento dei suoi obiettivi stagionali.