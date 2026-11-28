Con il gol all'Olympiacos il classe 2006 sale a 10 reti in 782 minuti: dietro solo a Lamine Yamal tra i giovani d'Europa, entra nella storia rossonera a 20 anni
Olympiacos-Milan, i tifosi rossoneri sui social pazzi di Cisse e Hutchinson | Video
Nella serata dello stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia), nell'ultima partita della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che il Milan ha vinto - in rimonta - per 4-2 contro i padroni di casa dell'Olympiacos, è andato nuovamente a segno Alphadjo Cisse, vera e propria rivelazione del Diavolo di Rúben Amorim in questa stagione.
Dal Catanzaro al Milan di Amorim: l'ascesa di Alphadjo CisseIl Milan ha acquistato Cisse quasi un anno fa, nel calciomercato invernale 2026, versando all'Hellas Verona circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus, lasciando, però, il giocatore in prestito in Serie B, al Catanzaro, dove stava facendo benissimo. Peccato che un infortunio lo abbia messo fuori causa per la seconda metà della stagione, interrompendo, di fatto, la sua esperienza in Calabria.
In estate Cisse è tornato disponibile, è stato aggregato alla Prima Squadra del Milan e ha subito fatto innamorare il nuovo allenatore Rúben Amorim, che sin da subito gli ha concesso spazio. I risultati sono stati fenomenali: con il gol di testa segnato al 63' al Pireo sull'assist di Omari Hutchinson, Cisse è giunto a quota 10 gol in 15 partite tra Serie A ed Europa League.
Numeri da Lamine Yamal: eguagliati Leão e Pio Esposito a fine novembreCapocannoniere del Milan in stagione, meglio di lui in Europa tra i giovani dei migliori 5 campionati ha fatto soltanto Lamine Yamal (Barcellona). Cisse, che i suoi 10 gol li ha realizzati in appena 782' sul terreno di gioco (media di una rete ogni 78'), ha già eguagliato - appena a fine novembre - l'intero bottino raccolto l'anno passato da Rafael Leão e dal tanto decantato Francesco Pio Esposito dell'Inter alla sua prima annata. Quest'ultimo, però, gioca nel ruolo di centravanti, mentre Cisse è un centrocampista offensivo che ama inserirsi sotto porta.
Tutti i record europei di Cisse nella storia del MilanLa stagione di Cisse fin qui è da applausi. Il numero 70 rossonero si sta facendo sempre più spazio nell'albo dei record della storia del Milan: con una tripletta segnata il 15 ottobre scorso sul campo del RB Salisburgo era diventato il calciatore rossonero più giovane a segnare una tripletta in Europa; con il gol in casa dell'Olympiacos, invece, è diventato il più giovane - a 20 anni e 35 giorni - a superare quota 3 reti nelle maggiori competizioni europee.
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