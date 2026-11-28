Omari Hutchinson è stato l'autentico mattatore di Olympiacos-Milan, partita della 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 terminata 2-4 per il Diavolo di Rúben Amorim. Sotto di due reti e in balia dell'avversario al Pireo, il Milan sembrava spacciato e con un piede già fuori dalla competizione europea: poi è salito in cattedra l'ex Ipswich Town e Nottingham Forest.

Olympiacos-Milan 2-4, la svolta tattica di Amorim su Hutchinson

Nel primo tempo, Hutchinson ha giocato daalle spalle di Gonçalo Ramos e non è riuscito ad incidere; nella ripresa, spostato nuovamente nel suo ruolo naturale di, è esploso, diventando dominatore assoluto della sfida dello stadio 'Geōrgios Karaiskakīs'.

Al 56' ha segnato un gran gol al termine di un'azione personale meravigliosa (una cavalcata per tutto il campo in solitaria, saltando tutta la difesa dell'Olympiacos); al 63' e al 71', poi, ha messo prima sulla testa di Alphadjo Cisse poi sul destro di Christian Pulisic gli assist del pareggio e del sorpasso rossonero nel match di Atene.

L'elogio di Alessandro Vocalelli: "Ricorda David Platt"

"Per il Milan di Amorim lo scenario è radicalmente cambiato. Anche – anzi, soprattutto – perché sul palcoscenico si è presentato un ragazzo inglese, che di sicuro non ama passare inosservato e non solo per quel doppio taglio che si accende di biondo nella parte superiore. Sì, perché Hutchinson adora farsi notare anche per il suo calcio spregiudicato, apparentemente effervescente ma in realtà concreto".

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"Il gol che ha spianato la strada alla rimonta è stato infatti un concentrato di esplosività, forza, velocità, intelligenza, precisione e lucidità: non è affatto facile piazzare il pallone in buca d’angolo dopo aver percorso sessanta metri a perdifiato. Ora di inglesi nel nostro campionato hanno cominciato ad arrivarne tanti, ma una volta capitava molto più raramente e – si può dire? – erano forse più le delusioni che le scommesse vinte. Lui, con le dovute proporzioni in un calcio che cambia ogni stagione come le mode, ha qualcosa nelle movenze che ricorda il connazionale David Platt. Ed è un grande complimento".

Cifre, formula del riscatto e numeri stagionali al Milan

Un fattore. Tanto che, su 'La Gazzetta dello Sport', ne ha parlato così:Vocalelli ha poi proseguito la sua analisi soffermandosi sul gesto tecnico del 2-1 e su un paragone illustre del passato:Arrivato nel calciomercato estivo al Milan dalin, finora in stagione Hutchinson ha disputatocon la maglia rossonera tra Serie A ed Europa League:al suo attivo. Il numero 20 inglese, con un passato nelle giovanili di Arsenal e Chelsea, ora chiede maggior spazio.