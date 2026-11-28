Spostato esterno destro nella ripresa, l'inglese ribalta l'Olympiacos con un gol e 2 assist: l'elogio di Alessandro Vocalelli e le cifre del riscatto rossonero
Olympiacos-Milan, i tifosi rossoneri sui social pazzi di Cisse e Hutchinson | Video
Omari Hutchinson è stato l'autentico mattatore di Olympiacos-Milan, partita della 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 terminata 2-4 per il Diavolo di Rúben Amorim. Sotto di due reti e in balia dell'avversario al Pireo, il Milan sembrava spacciato e con un piede già fuori dalla competizione europea: poi è salito in cattedra l'ex Ipswich Town e Nottingham Forest.
Olympiacos-Milan 2-4, la svolta tattica di Amorim su HutchinsonNel primo tempo, Hutchinson ha giocato da trequartista centrale alle spalle di Gonçalo Ramos e non è riuscito ad incidere; nella ripresa, spostato nuovamente nel suo ruolo naturale di esterno destro d'attacco, è esploso, diventando dominatore assoluto della sfida dello stadio 'Geōrgios Karaiskakīs'.
Al 56' ha segnato un gran gol al termine di un'azione personale meravigliosa (una cavalcata per tutto il campo in solitaria, saltando tutta la difesa dell'Olympiacos); al 63' e al 71', poi, ha messo prima sulla testa di Alphadjo Cisse poi sul destro di Christian Pulisic gli assist del pareggio e del sorpasso rossonero nel match di Atene.
L'elogio di Alessandro Vocalelli: "Ricorda David Platt"Un fattore. Tanto che Alessandro Vocalelli, su 'La Gazzetta dello Sport', ne ha parlato così:
"Per il Milan di Amorim lo scenario è radicalmente cambiato. Anche – anzi, soprattutto – perché sul palcoscenico si è presentato un ragazzo inglese, che di sicuro non ama passare inosservato e non solo per quel doppio taglio che si accende di biondo nella parte superiore. Sì, perché Hutchinson adora farsi notare anche per il suo calcio spregiudicato, apparentemente effervescente ma in realtà concreto".
"Il gol che ha spianato la strada alla rimonta è stato infatti un concentrato di esplosività, forza, velocità, intelligenza, precisione e lucidità: non è affatto facile piazzare il pallone in buca d’angolo dopo aver percorso sessanta metri a perdifiato. Ora di inglesi nel nostro campionato hanno cominciato ad arrivarne tanti, ma una volta capitava molto più raramente e – si può dire? – erano forse più le delusioni che le scommesse vinte. Lui, con le dovute proporzioni in un calcio che cambia ogni stagione come le mode, ha qualcosa nelle movenze che ricorda il connazionale David Platt. Ed è un grande complimento".
Cifre, formula del riscatto e numeri stagionali al MilanArrivato nel calciomercato estivo al Milan dal Nottingham Forest in prestito oneroso (4,2 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 40 milioni di euro), finora in stagione Hutchinson ha disputato 572' in 13 presenze con la maglia rossonera tra Serie A ed Europa League: 2 gol e 3 assist al suo attivo. Il numero 20 inglese, con un passato nelle giovanili di Arsenal e Chelsea, ora chiede maggior spazio.
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