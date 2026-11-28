Il numero uno di RedBird celebra dagli Stati Uniti la rimonta di Rúben Amorim in Europa League e prepara il rientro: lunedì sera sarà in tribuna a Cagliari
Olympiacos-Milan, i tifosi rossoneri sui social pazzi di Cisse e Hutchinson | Video
Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha trascorso gli ultimi giorni negli Stati Uniti d'America per celebrare il Giorno del Ringraziamento con i suoi familiari, e, pertanto, non era al seguito della squadra nell'ultima partita di Europa League, al Pireo, contro l'Olympiacos.
Cardinale, però, ha seguito con attenzione e soddisfazione la gara del Milan di Rúben Amorim, capace di rimontare l'iniziale 0-2 e di vincere 4-2 nel bollente catino dello stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene grazie ai gol di Omari Hutchinson, Alphadjo Cisse, Christian Pulisic e Diego Moreira.
Europa League, il calendario del Milan verso i playoff e la Top 8Questo successo permette al Milan di tornare in corsa per la qualificazione ai playoff del torneo e, perché no, sperare anche di entrare nella Top 8 qualora facesse filotto nelle prossime gare in Europa League contro Sunderland, Levski Sofia e Ararat Armenia, con l'auspicio che gli altri risultati si incastrino in suo favore.
Le parole di Gerry Cardinale dopo Olympiacos-Milan 2-4Dopo Olympiacos-Milan, Cardinale ha voluto rilasciare una breve dichiarazione, riportata da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola:
«Il 4-2 di Atene - ha detto il numero uno di RedBird - è un traguardo importante per il progetto, non solo per la vittoria in sé, ma soprattutto per il modo in cui la squadra si è ricompattata e ha saputo reagire quando si è trovata sotto per 2-0 in trasferta. Sono orgoglioso del gruppo e dello staff tecnico: a fine partita molti ragazzi erano esausti, il che dimostra che hanno dato tutto in campo. È un aspetto che apprezzo molto e che ci fornisce basi più solide su cui continuare a costruire».
Il rientro in Italia: Cardinale in tribuna per Cagliari-MilanIl proprietario del Milan tornerà a Milano nella giornata di domani, domenica 29 novembre, e la sera successiva sarà in tribuna alla 'Unipol Domus' di Cagliari per il 'Monday Night' di campionato del Diavolo di Amorim contro i sardi di Fabio Pisacane: un'altra partita da non sbagliare per continuare a stazionare tra le prime in classifica in Serie A.
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