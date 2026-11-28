Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha trascorso gli ultimi giorni negli Stati Uniti d'America per celebrare il Giorno del Ringraziamento con i suoi familiari, e, pertanto, non era al seguito della squadra nell'ultima partita di Europa League, al Pireo, contro l'Olympiacos.

Cardinale, però, ha seguito con attenzione e soddisfazione la gara del Milan di Rúben Amorim, capace di rimontare l'iniziale 0-2 e di vincere 4-2 nel bollente catino dello stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene grazie ai gol di Omari Hutchinson, Alphadjo Cisse, Christian Pulisic e Diego Moreira.

Europa League, il calendario del Milan verso i playoff e la Top 8

Le parole di Gerry Cardinale dopo Olympiacos-Milan 2-4

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

«Il 4-2 di Atene - ha detto il numero uno di RedBird - è un traguardo importante per il progetto, non solo per la vittoria in sé, ma soprattutto per il modo in cui la squadra si è ricompattata e ha saputo reagire quando si è trovata sotto per 2-0 in trasferta. Sono orgoglioso del gruppo e dello staff tecnico: a fine partita molti ragazzi erano esausti, il che dimostra che hanno dato tutto in campo. È un aspetto che apprezzo molto e che ci fornisce basi più solide su cui continuare a costruire».

Il rientro in Italia: Cardinale in tribuna per Cagliari-Milan

Questo successo permette al Milan di tornare in corsa per la qualificazione aie, perché no, sperare anche di entrare nellaqualora facesse filotto nelle prossime gare in Europa League contro, con l'auspicio che gli altri risultati si incastrino in suo favore.Dopo Olympiacos-Milan, Cardinale ha voluto rilasciare una breve dichiarazione, riportata da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola:Il proprietario del Milan tornerà a Milano nella giornata di domani,, e la sera successiva sarà in tribuna alla 'Unipol Domus' di Cagliari per il 'Monday Night' di campionato del Diavolo di Amorim contro i sardi di: un'altra partita da non sbagliare per continuare a stazionare tra le prime in classifica in