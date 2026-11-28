I 'Red Devils' esercitano l'opzione fino al 2028 per evitare l'addio gratis: la clausola, il prezzo per l'estate e il ruolo di Rúben Amorim nella corsa con la Juve
Calciomercato Milan, torna di moda Bruno Fernandes: ma c'è un ostacolo da superare | VIDEO
Ieri il Manchester United ha esercitato l'opzione unilaterale - in suo possesso - per il rinnovo del contratto di Bruno Fernandes per un'ulteriore stagione: l'accordo, ora, tra il club inglese e il centrocampista portoghese, obiettivo di calciomercato di Milan e Juventus, non scadrà più a fine stagione (30 giugno 2027) bensì tra 18 mesi (30 giugno 2028).
Manchester United, esercitata l'opzione fino al 2028: sfuma il parametro zeroLa società inglese ha così scongiurato il rischio - concreto - che l'ex Sporting Lisbona si mettesse d'accordo già da febbraio con un altro club per partire poi a parametro zero in vista della stagione 2027-2028. Così facendo, chi vorrà il cartellino di Bruno Fernandes, dovrà sedersi al tavolo delle trattative con i 'Red Devils'.
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Clausola e prezzo: quanto serve a Milan e Juventus per strapparlo allo UnitedMilan e Juve, però, si rassegnino: non lo prenderanno gratis. Nell'accordo tra Manchester United e Bruno Fernandes c'è una clausola risolutoria di 65 milioni di euro, ma è opinione comune - tra gli operatori di mercato - che i 'Red Devils' si accontentino di una cifra inferiore (40-45 milioni di euro?) per lasciarlo partire a stagione conclusa. Il Diavolo, che con tutta probabilità dovrà sostituire Luka Modrić a centrocampo, osserva interessato.
Il fattore Rúben Amorim e i numeri stagionali di Bruno FernandesLa squadra di Rúben Amorim - che ha già avuto modo di allenare Bruno Fernandes proprio al Manchester United - avrà bisogno di nuovi leader e il lusitano potrebbe diventare importante tanto in campo quanto nello spogliatoio rossonero. Fin qui, in stagione, Bruno Fernandes ha disputato 16 partite tra Premier League, Champions League e Coppa di Lega, con 8 gol e 3 assist al suo attivo.
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