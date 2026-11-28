Il protagonista di queste ultime ore, in casa Milan, è Omari Hutchinson, classe 2003, fantasista inglese che il Milan ha prelevato nell'ultima estate di calciomercato dal Nottingham Forest in prestito oneroso (4,2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni di euro.

Durante Olympiacos-Milan di Europa League, con il Diavolo sotto di due reti, Hutchinson ha prima segnato al 56' il (gran) gol che ha riacceso le speranze rossonere, poi, al 63' e al 71' ha messo sulla testa di Alphadjo Cisse e sul destro di Christian Pulisic il pallone del pareggio prima e del sorpasso poi nel match del Pireo.

Calciomercato Milan, la condizione per il riscatto da 40 milioni di Hutchinson

Da Ipswich-Manchester United a Marinakis: i retroscena dell'affare

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I numeri di Omari Hutchinson tra Premier League, Serie A ed Europa League

Un Hutchinson così vale tutti i soldi del riscatto: eventualità alla quale, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan starebbe anche pensando. A patto, però, che il numero 20 inglese, nel corso della stagione, oltre all'innegabile talento che possiede a iosa, dimostri di essere anche. Un giocatore da Milan, insomma.Nell'ultima estate, sfumato l'arrivo di, il proprietarioe l'allenatorehanno virato su Hutchinson che, il, rovinò il debutto di Amorim in Premier League, sulla panchina del Manchester United, con un gol bellissimo che consentì al suo Ipswich Town di fermare i 'Red Devils' sull'1-1 a 'Portman Road'.Amorim ha dato il suo benestare quando ha saputo della possibilità di prenderlo in estate e Cardinale ha trattato con successo con, armatore e imprenditore greco che, con Capital Maritime Group, è proprietario del Nottingham Forest e, ironia della sorte, dell'Olympiacos, a cui Hutchinson ha fatto davvero molto male un paio di giorni fa.Cresciuto nelle giovanili dell'prima e delpoi, Hutchinson è sempre stato considerato un grande talento, ma in Premier League ha faticato ad imporsi con Ipswich Town e Nottingham Forest. Con il Milan, finora, ha totalizzatotra Serie A (8) ed Europa League (5), congià al suo attivo. Ma se vorrà guadagnarsi il riscatto a fine stagione, dovrà continuare così e, se possibile, incidere di più sulle sorti della squadra rossonera.