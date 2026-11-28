Dopo la notte magica contro l'Olympiacos di Evangelos Marinakis, i rossoneri valutano l'acquisto a titolo definitivo dal Nottingham Forest: cosa serve per convincerli
Olympiacos-Milan, i tifosi rossoneri sui social pazzi di Cisse e Hutchinson | Video
Il protagonista di queste ultime ore, in casa Milan, è Omari Hutchinson, classe 2003, fantasista inglese che il Milan ha prelevato nell'ultima estate di calciomercato dal Nottingham Forest in prestito oneroso (4,2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni di euro.
Durante Olympiacos-Milan di Europa League, con il Diavolo sotto di due reti, Hutchinson ha prima segnato al 56' il (gran) gol che ha riacceso le speranze rossonere, poi, al 63' e al 71' ha messo sulla testa di Alphadjo Cisse e sul destro di Christian Pulisic il pallone del pareggio prima e del sorpasso poi nel match del Pireo.
Calciomercato Milan, la condizione per il riscatto da 40 milioni di HutchinsonUn Hutchinson così vale tutti i soldi del riscatto: eventualità alla quale, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan starebbe anche pensando. A patto, però, che il numero 20 inglese, nel corso della stagione, oltre all'innegabile talento che possiede a iosa, dimostri di essere anche continuo ed affidabile. Un giocatore da Milan, insomma.
Da Ipswich-Manchester United a Marinakis: i retroscena dell'affareNell'ultima estate, sfumato l'arrivo di Endrick, il proprietario Gerry Cardinale e l'allenatore Rúben Amorim hanno virato su Hutchinson che, il 24 novembre 2024, rovinò il debutto di Amorim in Premier League, sulla panchina del Manchester United, con un gol bellissimo che consentì al suo Ipswich Town di fermare i 'Red Devils' sull'1-1 a 'Portman Road'.
I numeri di Omari Hutchinson tra Premier League, Serie A ed Europa LeagueCresciuto nelle giovanili dell'Arsenal prima e del Chelsea poi, Hutchinson è sempre stato considerato un grande talento, ma in Premier League ha faticato ad imporsi con Ipswich Town e Nottingham Forest. Con il Milan, finora, ha totalizzato 572' sul terreno di gioco in 13 presenze tra Serie A (8) ed Europa League (5), con 2 reti e 3 assist già al suo attivo. Ma se vorrà guadagnarsi il riscatto a fine stagione, dovrà continuare così e, se possibile, incidere di più sulle sorti della squadra rossonera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA