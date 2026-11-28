Yunus Musah, centrocampista del Milan, è stato premiato a Castelfranco Veneto (TV) - dove si è trasferito da piccolo con la famiglia - con 'Il Fiore d'Inverno', che gli è stato consegnato da Francesco Guidolin e, per l'occasione, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Quotidiano Sportivo'.

Dagli inizi da portiere nel Giorgione fino all'Arsenal e al Milan

Musah ha ricordato come sia "una sensazione bellissima" tornare dove tutto è cominciato. È rimasto a vivere, infatti, nel paese in provincia di Treviso fino ai 10 anni e ha conservato tanti amici nel luogo della sua infanzia: "Spesso li invito a 'San Siro' a vedere le nostre partite e ricordiamo i primi calci al pallone nei campetti".

E poi Musah ha ricordato anche il Giorgione, la società di Castelfranco Veneto dove ha iniziato a giocare a calcio: "Mi hanno tesserato quando avevo 6 anni: ricordo i tornei e la felicità di giocare tutti insieme. All'inizio ho fatto anche il portiere. Avevo la fame giusta. Volevo diventare un calciatore e ci sono riuscito".

Lo è diventato a Londra, quando il padre ha ricevuto un'offerta di lavoro ed è partito con il piccolo Yunus e con la famiglia: "Io sono stato scelto per l’Academy dell’Arsenal e ho fatto la trafila nelle Nazionali inglesi. Poi quando avevo 16 anni è arrivata l’offerta del Valencia, mi sentivo pronto anche per giocare in Prima Squadra e ho scoperto una città bellissima. Ma alla chiamata del Milan non potevo dire di no".

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"Non ci siamo incrociati perché lui è più giovane, ma parliamo tanto di Castelfranco Veneto e dei nostri ricordi di bambini. È incredibile il fatto che siamo cresciuti entrambi nella provincia trevigiana, in una realtà piccola a livello calcistico. Ma è stato fondamentale. Ci hanno dato le basi come calciatori ma anche la cultura del rispetto di valori importanti che servono ai bambini che praticano sport. Quando torno in Veneto rivedo ogni luogo legato a un ricordo e c’è parecchia nostalgia. Mi ripassano davanti le immagini di tanti giorni felici. Ma c’è anche l’orgoglio di aver fatto una scalata importante che devo proseguire".

Perché Musah ha scelto gli Stati Uniti invece della Nazionale italiana

"Gli Stati Uniti sono arrivati prima e sono contento di questa scelta ma anche la maglia azzurra così carica di prestigio mi avrebbe reso orgoglioso. L’Italia per me rappresenta tanto e infatti sono voluto tornare in una grande società come il Milan perché mi sento adatto al vostro calcio. Tra Inghilterra, Spagna e Stati Uniti ho imparato come si gioca in tante realtà diverse e questo è un grande percorso di crescita. Ce lo diciamo anche in Nazionale quando ci ritroviamo perché molti di noi hanno esperienze in Paesi differenti. Questa è un po’ la nostra forza".

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Al Milan ha trovato, in questa stagione, come compagno di squadra, cresciuto come lui nel Giorgione:Musah - ha ricordato il 'Quotidiano Sportivo' - avrebbe potuto essere convocato dalle Nazionali di. Perché ha scelto gli U.S.A.? Il numero 80 del Milan ha spiegato sorridendo, molto semplicemente, la sua scelta:Il centrocampista ha chiosato con qualche chicca sul Milan. Sul rapporto con l'allenatoreha dichiarato: "È eccellente, siamo un bel gruppo. Lui comunica in inglese e io non ho problemi ma la lingua la stanno imparando tutti. Mi adatto a più ruoli e ora è fondamentale conquistare la qualificazione per la Champions e risalire in Europa League".E, infine, sul giocatore che l'ha impressionato di più in rossonero, ha detto: "Sicuramente, un top player moderno e universale. È veramente la nostra arma in più sia nel Milan che nella Nazionale statunitense".