L'infortunio di Luka Modric preoccupa il Milan: i numeri delle prime 17 partite mostrano come la media punti cali oltre il 50% senza il croato dal 1' minuto
Modrić e non solo: quale sarà il destino dei calciatori in scadenza? | Video
L'infortunio al retto femorale destro rimediato nel finale della sfida contro il Frosinone, ha tolto a Ruben Amorim uno dei perni del centrocampo rossonero. Luka Modric non ha preso parte alla trasferta di Europa League contro l'Olympiacos, resta in dubbio per la gara di campionato sul campo del Cagliari e punta a tornare disponibile per il match contro il Parma, in programma il 6 dicembre. Analizzando i risultati del Milan nelle prime 17 uscite ufficiali, il rendimento cambia in modo evidente a seconda della presenza del croato da titolare.
I punti del Milan in Serie A con e senza ModricNelle prime 12 giornate di campionato, il croato ha giocato nove partite dal primo minuto. Il bilancio parla chiaro:
- Modric titolare (9 partite): 7 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta, per un totale di 23 punti e una media di 2,56 a incontro.
- Modric fuori dall'undici iniziale (3 partite): 1 vittoria, 1 pareggio e 1 ko (contro il Bologna), con appena quattro punti raccolti e una media di 1,33 a partita.
Il quadro completo tra campionato ed Europa LeagueAggiungendo al conteggio le cinque giornate di Europa League, la forbice si allarga ulteriormente. In Europa, Modric non ha mai giocato dall'inizio, collezionando soltanto due spezzoni da subentrato per un totale di 56 minuti complessivi. Senza di lui dal 1', il Milan ha collezionato sei punti su quindici disponibili: due successi contro Salisburgo e Olympiacos e tre sconfitte contro Benfica, Bournemouth e Ferencváros.
Quanto cambia la media punti del Milan con o senza ModricComplessivamente, nelle otto gare stagionali cominciate senza Modric in campo, il Milan ha raccolto 10 punti su 24 disponibili. La media scende da 2,56 a 1,25 punti per partita, dimezzandosi:
|Scenario
|Partite
|Bilancio (V-P-S)
|Punti
|Media punti
|Modric titolare
|9
|7-2-0
|23
|2,56
|Modric non titolare
|8
|3-1-4
|10
|1,25
Le scelte di Amorim per le prossime partiteOltre ai punti, senza Modric Amorim perde ordine, qualità e tempi di gioco in mezzo al campo. Ad Atene, la scelta del tecnico portoghese è ricaduta su Ardon Jashari. Lo svizzero, tuttavia, non ha avuto la stessa efficacia del fuoriclasse di Zara: poche verticalizzazioni, tanti passaggi all’indietro e un ritmo decisamente troppo compassato. A Cagliari, al fianco di Rabiot potrebbe giocare Musah, con la speranza di invertire il trend della media punti conquistati senza l’ex Real Madrid.
I timori in vista della prossima stagioneAldilà dei prossimi impegni, a preoccupare i tifosi rossoneri è soprattutto la situazione contrattuale di Modric. Il contratto che lega il fuoriclasse croato al Milan andrà in scadenza al termine della stagione, quando - con ogni probabilità - dirà ufficialmente addio al calcio giocato. Rimpiazzare un calciatore del genere è impossibile, ma acquistare un giocatore di altissimo livello a centrocampo per sopperire al suo addio è obbligatorio.
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