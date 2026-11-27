Modrić e non solo: quale sarà il destino dei calciatori in scadenza? | Video

L'infortunio al retto femorale destro rimediato nel finale della sfida contro il Frosinone, ha tolto a Ruben Amorim uno dei perni del centrocampo rossonero. Luka Modric non ha preso parte alla trasferta di Europa League contro l'Olympiacos, resta in dubbio per la gara di campionato sul campo del Cagliari e punta a tornare disponibile per il match contro il Parma, in programma il 6 dicembre. Analizzando i risultati del Milan nelle prime 17 uscite ufficiali, il rendimento cambia in modo evidente a seconda della presenza del croato da titolare.

I punti del Milan in Serie A con e senza Modric

Modric titolare (9 partite): 7 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta, per un totale di 23 punti e una media di 2,56 a incontro.

7 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta, per un totale di 23 punti e una media di 2,56 a incontro. Modric fuori dall'undici iniziale (3 partite): 1 vittoria, 1 pareggio e 1 ko (contro il Bologna), con appena quattro punti raccolti e una media di 1,33 a partita.

Il quadro completo tra campionato ed Europa League

Quanto cambia la media punti del Milan con o senza Modric

Scenario Partite Bilancio (V-P-S) Punti Media punti Modric titolare 9 7-2-0 23 2,56 Modric non titolare 8 3-1-4 10 1,25

Le scelte di Amorim per le prossime partite

I timori in vista della prossima stagione