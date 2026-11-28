Fabio Pandolfi, centrocampista classe 2008, sta trovando continuità con il Milan Futuro guidato da Sergio Navarro. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, il ragazzo ha firmato il suo primo contratto da professionista il 20 luglio 2025. Le sue prestazioni tra Serie D e Premier League International Cup Under 21 sono finite anche nelle relazioni tecniche trasmesse allo staff di Ruben Amorim.

Milan Futuro, chi è Pandolfi

Nato a Treviglio, in provincia di Bergamo, il 24 maggio 2008,inizia a giocare a quattro anni nella società dilettantistica del. Nella stagione 2015/2016 entra nel vivaio del, dove scala rapidamente tutte le categorie del settore giovanile fino allaallenata da Giovanni Renna nel 2025/2026.

Nel novembre 2025, Pandolfi prende parte al Mondiale Under 17 in Qatar con la Nazionale italiana, realizzando anche un gol nella vittoria per 4-0 contro la Bolivia. In un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della FIGC lo stesso mese, il centrocampista indica come riferimenti Andrea Pirlo, Luka Modric e Samuele Ricci.

Ruolo e caratteristiche tecniche

Alto 178 centimetri e di piede destro,gioca principalmente, ma può agire anche da mezzala. Nelle categorie inferiori veniva spesso impiegato come trequartista puro, salvo poi arretrare progressivamente il raggio d'azione, senza però rinunciare alla verticalità.

Il suo gioco si basa sulla gestione del pallone, visione e interdizione. Secondo i dati 'Sofascore' rilevati nelle prime undici presenze in Serie D nella stagione 2026/2027, Pandolfi registra in media:

46,4 passaggi riusciti a partita con l'87% di precisione.

8,2 palloni recuperati a gara.

9,4 duelli vinti a incontro (53% di successo).

1,2 passaggi chiave ogni 90 minuti.

I numeri della stagione 2026/27 con il Milan Futuro

Aggregato stabilmente aldalla stagione 2026/27,ha collezionato finorae 811 minuti in Serie D, realizzandoNel successo per 3-0 contro la Tritium dello scorso 22 novembre, il classe 2008 ha avviato l'azione dell'1-0 con un filtrante verticale per Borsani, poi rifinito da Asanji.

Quattro giorni più tardi, il 26 novembre, è rimasto in campo per tutti i 90 minuti nella sconfitta per 2-1 contro lo Stoke City nella seconda giornata del girone B della Premier League International Cup Under 21, impegnando il portiere inglese Hilson con una conclusione dal limite dell’area e due calci di punizione.

Amorim osserva

Il rendimento dicon la formazione diviene seguito da vicino anche dallo staff della prima squadra.La mediana rossonera è abbastanza affollata, ma non è da escludere la possibilità di sporadiche convocazioni in Prima Squadra entro la fine della stagione.