Il Milan continua a pensare alle prossime mosse sul mercato: i rossoneri, a gennaio, dovrebbero rinforzarsi con almeno un esterno e un giocatore offensivo. Il primo obiettivo della dirigenza del Diavolo resta Endrick del Real Madrid, anche se il recente infortunio che lo ha messo out per circa 2/3 settimane potrebbe mettere i bastoni tra le ruote del club, almeno per gennaio.

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L'indiscrezione di The Athletic e il muro del Real Madrid

È questo quanto riportato dal giornalista disul suo canale "YouTube": secondo Cortegana Endrick avrebbe valutato il suo futuro anche in base all'utilizzo in queste settimane, cosa che non potrà fare visto che non è disponibile. Proprio per il suo infortunio è difficile che possa forzare la cessione dal club. Inoltree lo stesso Real Madrid si sarebbero irrigiditi e non vorrebbero cederlo.

La pista si potrebbe riaprire se Endrick non dovesse giocare quando si sarà ristabilito a livello fisico e se un'offerta importante lo spingesse a chiedere di essere ceduto. Ad oggi sembra complessa una sua partenza dal Real Madrid, quantomeno a gennaio.

L'offerta del Milan per Endrick: cifre e formula

Come giocherebbe Endrick nel Milan di Amorim

Il piano B del Milan sul mercato di gennaio

Da capire quindi i prossimi sviluppi della vicenda con il Milan che resta molto attento: nelle ultime settimane si è parlato di una possibileda parte del Diavolo per prelevarlo a titolo definitivo. Circa, lasciando una possibileal club blancos. Vedremo se ci sarà una mossa direttamente dal calciatore o dai suoi agenti che potrebbe favorire il Diavolo.Endrick, per, potrebbe essere un tassello importante dal punto di vista tattico visto che potrebbe giocare sia insieme a(o come esterno o come trequartista) e potrebbe anche giocare come prima punta al posto del portoghese, sfruttando un attacco ultra dinamico magari conai suoi lati.Nel caso in cui Endrick fosse irraggiungibile, la strategia più intelligente per il Milan potrebbe essere quella di spendere meno per la prima punta e magari investire davvero sule su un altro