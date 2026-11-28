Calciomercato Milan: come giocherebbe Endrick nell'attacco di Amorim con Ramos, Pulisic e Moreira. L'ostacolo infortunio, il muro del Real Madrid e le cifre
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Il Milan continua a pensare alle prossime mosse sul mercato: i rossoneri, a gennaio, dovrebbero rinforzarsi con almeno un esterno e un giocatore offensivo. Il primo obiettivo della dirigenza del Diavolo resta Endrick del Real Madrid, anche se il recente infortunio che lo ha messo out per circa 2/3 settimane potrebbe mettere i bastoni tra le ruote del club, almeno per gennaio.
L'indiscrezione di The Athletic e il muro del Real MadridÈ questo quanto riportato dal giornalista di "The Athletic" Mario Cortegana sul suo canale "YouTube": secondo Cortegana Endrick avrebbe valutato il suo futuro anche in base all'utilizzo in queste settimane, cosa che non potrà fare visto che non è disponibile. Proprio per il suo infortunio è difficile che possa forzare la cessione dal club. Inoltre Mourinho e lo stesso Real Madrid si sarebbero irrigiditi e non vorrebbero cederlo.
La pista si potrebbe riaprire se Endrick non dovesse giocare quando si sarà ristabilito a livello fisico e se un'offerta importante lo spingesse a chiedere di essere ceduto. Ad oggi sembra complessa una sua partenza dal Real Madrid, quantomeno a gennaio.
L'offerta del Milan per Endrick: cifre e formulaDa capire quindi i prossimi sviluppi della vicenda con il Milan che resta molto attento: nelle ultime settimane si è parlato di una possibile offerta importante da parte del Diavolo per prelevarlo a titolo definitivo. Circa 60 milioni di euro più bonus, lasciando una possibile recompra al club blancos. Vedremo se ci sarà una mossa direttamente dal calciatore o dai suoi agenti che potrebbe favorire il Diavolo.
Come giocherebbe Endrick nel Milan di AmorimEndrick, per Amorim, potrebbe essere un tassello importante dal punto di vista tattico visto che potrebbe giocare sia insieme a Ramos (o come esterno o come trequartista) e potrebbe anche giocare come prima punta al posto del portoghese, sfruttando un attacco ultra dinamico magari con Pulisic e Moreira ai suoi lati.
Il piano B del Milan sul mercato di gennaioNel caso in cui Endrick fosse irraggiungibile, la strategia più intelligente per il Milan potrebbe essere quella di spendere meno per la prima punta e magari investire davvero sul terzino e su un altro difensore centrale.
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