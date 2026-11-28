Omari Hutchinson MVP contro l'Olympiacos, ma il riscatto è ancora tutto da conquistare: ecco cosa ne pensano i tifosi del Milan
Hutchinson, messaggio al Milan: "Restare qui è il mio sogno. Europa League? Dobbiamo spingere" | Video PM
Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Nottingham Forest, Omari Hutchinson dovrà conquistarsi la permanenza al Milan partita dopo partita. Nonostante la super prestazione sfoderata in Europa League contro l'Olympiacos, qualcuno non è ancora convinto che il giocatore valga un investimento così importante. Vediamo i numeri del suo avvio di stagione, il prezzo del riscatto e cosa ne pensano i tifosi rossoneri.
La prestazione di Omari Hutchinson contro l'OlympiacosHutchinson ha guidato la rimonta del Milan al 'Karaiskakīs', ecco qualche statistica interessante della sua prestazione (dati 'Sofascore'):
- Gol: 1
- Assist: 2
- Passaggi riusciti/tentati: 34/36 (94%)
- Dribbling tentati/riusciti: 4/5
Si tratta senza dubbio della sua miglior prestazione stagionale. Nelle prime 13 presenze con la maglia del Milan, Hutchinson ha messo insieme 2 reti e 3 assist in 572 minuti di gioco complessivi: la media è di un contributo gol ogni 114 minuti.
Il prezzo del riscattoIn estate, il Milan lo ha preso in prestito oneroso da 4 milioni di euro dal Nottingham Forest. Per esercitare il diritto di riscatto, la società rossonera dovrà versare una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro nelle casse del club inglese: un investimento importante, ma Hutchinson vale davvero tutti questi soldi? Vediamo cosa ne pensano i milanisti.
I dubbi dei tifosi del MilanLa redazione di PianetaMilan ha raccolto una carrellata di commenti e reazioni social dei tifosi rossoneri sull'eventuale riscatto di Hutchinson:
Qualcuno pensa che il Milan dovrebbe provare a trattare al ribasso le cifre pattuite con il Nottingham Forest:
Altri credono che valga la pena riscattarlo, a prescindere dal prezzoUna società come il Milan non può pensare di spendere e spandere senza badare alle conseguenze. A meno che Hutchinson non mantenga il livello visto contro l'Olympiacos da qui al termine della stagione, investire 50 milioni di euro per riscattarlo potrebbe essere un errore: si tratta di una scommessa che può fare un club di Premier League con ampio budget, non una squadra di Serie A che dovrà già andare incontro ad altri investimenti importanti.
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