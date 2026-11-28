Hutchinson, messaggio al Milan: "Restare qui è il mio sogno. Europa League? Dobbiamo spingere" | Video PM

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Nottingham Forest, Omari Hutchinson dovrà conquistarsi la permanenza al Milan partita dopo partita. Nonostante la super prestazione sfoderata in Europa League contro l'Olympiacos, qualcuno non è ancora convinto che il giocatore valga un investimento così importante. Vediamo i numeri del suo avvio di stagione, il prezzo del riscatto e cosa ne pensano i tifosi rossoneri.

La prestazione di Omari Hutchinson contro l'Olympiacos

Gol: 1

1 Assist: 2

2 Passaggi riusciti/tentati: 34/36 (94%)

34/36 (94%) Dribbling tentati/riusciti: 4/5

ha guidato la rimonta delal 'Karaiskakīs', ecco qualche statistica interessante della sua prestazione (dati 'Sofascore'):

Si tratta senza dubbio della sua miglior prestazione stagionale. Nelle prime 13 presenze con la maglia del Milan, Hutchinson ha messo insieme 2 reti e 3 assist in 572 minuti di gioco complessivi: la media è di un contributo gol ogni 114 minuti.

Il prezzo del riscatto

I dubbi dei tifosi del Milan

In estate, illo ha preso in. Per esercitare il diritto di riscatto, la società rossonera dovrà versare una cifra che si aggira intorno ainelle casse del club inglese: un investimento importante, mavale davvero tutti questi soldi? Vediamo cosa ne pensano i milanisti.La redazione diha raccolto una carrellata disull'eventuale riscatto di

Qualcuno pensa che il Milan dovrebbe provare a trattare al ribasso le cifre pattuite con il Nottingham Forest:

Hutchinson mi ha stupito positivamente e forse ieri ha ribaltato ciò che pensavo di lui, cioè giocatore lezioso da giardino. Non vale la cifra del riscatto ma potrebbe essere utile tenerlo in rosa per le rotazioni. — Spazio di libera opinione (@P14136844) November 27, 2026

Confido in Markus nell’abbassare la cifra di riscatto per Hutchinson



Sui 25/30 sarebbe un colpo da fare — D i O (@eNo11) November 26, 2026

Comunque Hutchinson se avesse il diritto di riscatto a 20 e non a 50 sarebbe da prendere se continua così — Francesco (@Smashdevil_19) November 26, 2026

Altri credono che valga la pena riscattarlo, a prescindere dal prezzo

Partita devastante di Hutchinson. Se avesse questa continuità ti verrebbe seriamente di riflettere sul riscatto. — Cacciare tutti (@GennaroSpinaa) November 26, 2026

Un punto di vista che trova d'accordo. Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero sarebbe già al lavoro per provare ad abbassare le pretese degli inglesi.soprattutto sedovesse mantenere questo livello di prestazioni.Una società come ilnon può pensare di spendere e spandere senza badare alle conseguenze. A meno chenon mantenga il livello visto contro l'Olympiacos da qui al termine della stagione, investireper riscattarlo potrebbe essere un errore: si tratta di una scommessa che può fare un club di Premier League con ampio budget, non una squadra di Serie A che dovrà già andare incontro ad altri investimenti importanti.