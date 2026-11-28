Oltre a Mike Maignan e Matteo Gabbia, l'unico vincitore del 19° scudetto ancora al Milan è Fikayo Tomori. Il centrale inglese ha attraversato un'estate turbolenta, ma è riuscito a convincere Amorim a reintegrarlo in gruppo. Contro l'Olympiacos, la prestazione dell'ex Chelsea è stata decisamente convincente, tanto da alimentare voci su un possibile rinnovo.

Un'estate da fuori rosa

Amorim elogia Tomori dopo Olympiacos-Milan

"Tomori è veloce, ed oggi è importante. Poi ha esperienza, quando entra in campo fa il suo lavoro. Non è importante l'età che ha, può migliorare tanto, si può adattare centrale. Ho cambiato idea rispetto ad inizio stagione, e sono grato di questo. Situazioni del genere cambiano la nostra stagione. Ha recuperato da un infortunio e oggi era pronto, sia mentalmente che fisicamente".

La prestazione di Tomori contro l'Olympiacos

Chiusure difensive: 4

4 Duelli vinti/ingaggiati: 2/3 (66%)

2/3 (66%) Passaggi riusciti/tentati: 14/14 (100%)

14/14 (100%) Tocchi: 22

Milan, perché non pensare al rinnovo?

A pochi giorni dall'insediamento disulla panchina del Milan,era stato messoinsieme a Fofana, Nkunku e Gimenez. L'idea del club era di cedere tutti e quattro i giocatori, ma l'assenza di offerte ha costretto il centrale inglese alla permanenza. Nelle ore successive alla chiusura della finestra di mercato estiva, il tecnico portoghese ha annunciato in conferenza stampa che il classe 1997 sarebbe statoAl termine della partita di Europa League contro l'Olympiacos,ha parlato così diSubentrato aal 53' minuto,ha alzato il livello della retroguardia del. Ecco qualche statistica interessante della sua prova contro l'Olympiacos (dati 'Sofascore'):Dopo la prestazione di Atene e un avvio di stagione tutto sommato convincente,L'accordo che legaalandràTradotto: da gennaio l'ex Chelsea sarà libero di accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Il club rossonero ha intenzione di inserire un nuovo difensore in rosa,La risposta è sì, a patto che il giocatore in arrivo sia già affermato e offra garanzie immediate, altrimenti la strada più logica potrebbe essere proprio quella di prolungare il contratto del classe 1997. Soprattutto se l'intenzione di Amorim è quella di dare continuità a questo modulo con i terzini bloccati: l'inglese sarebbe un'alternativa a Gila in grado di offrire garanzie nell'immediato.