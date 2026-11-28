Fikayo Tomori convince contro l'Olympiacos: Ruben Amorim lo elogia nel post partita, ma il contratto dell'inglese con il Milan scade al termine della stagione
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Oltre a Mike Maignan e Matteo Gabbia, l'unico vincitore del 19° scudetto ancora al Milan è Fikayo Tomori. Il centrale inglese ha attraversato un'estate turbolenta, ma è riuscito a convincere Amorim a reintegrarlo in gruppo. Contro l'Olympiacos, la prestazione dell'ex Chelsea è stata decisamente convincente, tanto da alimentare voci su un possibile rinnovo.
Un'estate da fuori rosaA pochi giorni dall'insediamento di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, Fikayo Tomori era stato messo fuori rosa insieme a Fofana, Nkunku e Gimenez. L'idea del club era di cedere tutti e quattro i giocatori, ma l'assenza di offerte ha costretto il centrale inglese alla permanenza. Nelle ore successive alla chiusura della finestra di mercato estiva, il tecnico portoghese ha annunciato in conferenza stampa che il classe 1997 sarebbe stato immediatamente reintegrato in gruppo.
Amorim elogia Tomori dopo Olympiacos-MilanAl termine della partita di Europa League contro l'Olympiacos, Amorim ha parlato così di Tomori:
"Tomori è veloce, ed oggi è importante. Poi ha esperienza, quando entra in campo fa il suo lavoro. Non è importante l'età che ha, può migliorare tanto, si può adattare centrale. Ho cambiato idea rispetto ad inizio stagione, e sono grato di questo. Situazioni del genere cambiano la nostra stagione. Ha recuperato da un infortunio e oggi era pronto, sia mentalmente che fisicamente".
La prestazione di Tomori contro l'OlympiacosSubentrato a De Winter al 53' minuto, Tomori ha alzato il livello della retroguardia del Milan. Ecco qualche statistica interessante della sua prova contro l'Olympiacos (dati 'Sofascore'):
- Chiusure difensive: 4
- Duelli vinti/ingaggiati: 2/3 (66%)
- Passaggi riusciti/tentati: 14/14 (100%)
- Tocchi: 22
Milan, perché non pensare al rinnovo?Dopo la prestazione di Atene e un avvio di stagione tutto sommato convincente, ecco che potrebbe riaprirsi uno spiraglio per il rinnovo di contratto. L'accordo che lega Tomori al Milan andrà in scadenza al termine della stagione. Tradotto: da gennaio l'ex Chelsea sarà libero di accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Il club rossonero ha intenzione di inserire un nuovo difensore in rosa, ma vale davvero la pena spendere soldi per un centrale senza incassare nulla dall'addio di Tomori? La risposta è sì, a patto che il giocatore in arrivo sia già affermato e offra garanzie immediate, altrimenti la strada più logica potrebbe essere proprio quella di prolungare il contratto del classe 1997. Soprattutto se l'intenzione di Amorim è quella di dare continuità a questo modulo con i terzini bloccati: l'inglese sarebbe un'alternativa a Gila in grado di offrire garanzie nell'immediato.
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