Milan, Maignan: "È un rinnovo che stavamo aspettando tanto: c'è voluta pazienza"

Il Milan e Mike Maignan sono tra i protagonisti delle candidature ai Globe Soccer Awards 2026. Il club rossonero e il suo capitano figurano infatti in due categorie differenti della manifestazione, la cui cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 28 dicembre a Dubai.

Maignan in corsa come miglior portiere dell'anno

Il numero uno francese è stato inserito tra i dieci candidati al premio di, riservato al miglior portiere dell'anno. Per Maignan si tratta di un riconoscimento importante, che lo porta a confrontarsi con alcuni dei principali estremi difensori del panorama internazionale.

Nella lista figurano anche Gianluigi Donnarumma, Thibaut Courtois, David Raya, Diogo Costa, Joan Garcia, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Matvej Safonov e Unai Simon. Il capitano rossonero si giocherà quindi il riconoscimento insieme a una concorrenza di altissimo livello.

Anche il Milan candidato come club storico

La seconda candidatura riguarda direttamente il Milan. Il club è infatti in lizza per il, riconoscimento dedicato alle società che hanno lasciato un segno importante nella storia del calcio.

La concorrenza comprende altre quindici realtà di grande tradizione internazionale: Real Madrid, Al Ahly, Barcellona, Celtic, Inter, Juventus, Bayern Monaco, Liverpool, Manchester United, Benfica, Boca Juniors, River Plate, Peñarol e Flamengo.

Votazioni aperte fino al 30 novembre

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I tifosi possono partecipare alla prima fase delle votazioni per 12 delle 14 categorie previste, esprimendo le proprie preferenze attraverso il sito ufficiale dei Globe Soccer Awards entro il 30 novembre. Nella fase successiva, i voti del pubblico saranno combinati con quelli della giuria.La cerimonia conclusiva è fissata per il 28 dicembre. Per il Milan si presenta dunque la possibilità di ottenere un doppio riconoscimento internazionale: uno individuale per Maignan e uno legato alla storia e al prestigio della società.