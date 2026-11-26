Doppia nomination per il mondo rossonero ai Globe Soccer Awards: il capitano sfida dieci portieri internazionali, mentre il club punta al premio storico
Milan, Maignan: "È un rinnovo che stavamo aspettando tanto: c'è voluta pazienza"
Il Milan e Mike Maignan sono tra i protagonisti delle candidature ai Globe Soccer Awards 2026. Il club rossonero e il suo capitano figurano infatti in due categorie differenti della manifestazione, la cui cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 28 dicembre a Dubai.
Maignan in corsa come miglior portiere dell'annoIl numero uno francese è stato inserito tra i dieci candidati al premio di Best Goalkeeper, riservato al miglior portiere dell'anno. Per Maignan si tratta di un riconoscimento importante, che lo porta a confrontarsi con alcuni dei principali estremi difensori del panorama internazionale.
Nella lista figurano anche Gianluigi Donnarumma, Thibaut Courtois, David Raya, Diogo Costa, Joan Garcia, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Matvej Safonov e Unai Simon. Il capitano rossonero si giocherà quindi il riconoscimento insieme a una concorrenza di altissimo livello.
Anche il Milan candidato come club storicoLa seconda candidatura riguarda direttamente il Milan. Il club è infatti in lizza per il Fans' Historic Club Award, riconoscimento dedicato alle società che hanno lasciato un segno importante nella storia del calcio.
La concorrenza comprende altre quindici realtà di grande tradizione internazionale: Real Madrid, Al Ahly, Barcellona, Celtic, Inter, Juventus, Bayern Monaco, Liverpool, Manchester United, Benfica, Boca Juniors, River Plate, Peñarol e Flamengo.
Votazioni aperte fino al 30 novembreI tifosi possono partecipare alla prima fase delle votazioni per 12 delle 14 categorie previste, esprimendo le proprie preferenze attraverso il sito ufficiale dei Globe Soccer Awards entro il 30 novembre. Nella fase successiva, i voti del pubblico saranno combinati con quelli della giuria.
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