Spazio alle dichiarazioni pre-partita al 'Karaiskakīs': il Milan di Rúben Amorim ha finora perso ben 3 partite su 4 del girone; una sola vittoria, in trasferta
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Gonçalo Ramos, centravanti rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Olympiacos-Milan, partita della 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si svolgerà alle ore 18:45 allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Olympiacos-Milan, le parole di Ramos
"Sono contento, oggi è il giorno della partita: un'altra opportunità per giocare. Siamo contenti e motivati. Penso che la crescita faccia parte del nostro lavoro, ci sentiamo meglio partita dopo partita. Proveremo a vincere questa partita, è molto importante. Vogliamo arrivare più lontano possibile in questa competizione".
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