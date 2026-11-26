Spazio alle dichiarazioni pre-partita al 'Karaiskakīs': il Milan del tecnico lusitano ha finora perso ben 3 partite su 4 del girone; una sola vittoria, in trasferta
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Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Olympiacos-Milan, partita della 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si svolgerà alle ore 18:45 allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Olympiacos-Milan, le parole di Amorim
"Nel calcio bisogna difendere e attaccare. I giocatori sanno quale posizione occupare in campo e sono pronti per questa partita. Dobbiamo essere più solidi rispetto alle partite contro Benfica e Ferencvaros. Anche se ci sono calciatori più offensivi, penso che possiamo difenderci meglio"
Sugli errori contro il Ferencvaros e il progetto a lungo termine
"Contro il Ferencvaros siamo stati un po' molli, non eravamo concentrati sui dettagli. I ragazzi hanno capito gli errori, abbiamo fatto diverse sedute video. Dobbiamo essere un'ottima squadra, per farlo dobbiamo vincere. Sia in Italia che in Europa. Il presente è importante e i risultati contano, ma siamo in un progetto a lungo termine".
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