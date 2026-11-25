Le probabili formazioni di Olympiacos-Milan di Europa League, i ballottaggi di Ruben Amorim, gli infortunati, i precedenti e dove vedere la gara in tv
Rossoneri in campo a Milanello alla vigilia di Olympiakos-Milan | Video PianetaMilan
Quasi tutto pronto per il match di Europa League tra Milan e Olympiacos. Il tecnico Ruben Amorim deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con due ballottaggi serrati sulla trequarti e sulle corsie. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.
Le scelte probabili formazioniQUI MILAN
Poco spazio per il turnover in casa Milan, con Amorim che deve fare i conti con otto giocatori infortunati. La linea a quattro dovrebbe essere formata da Gila, De Winter, Diawara ed Estupinan. A centrocampo spazio dal 1' minuto a Jashari, affiancato da Musah e Rabiot. A sostegno di Goncalo Ramos dovrebbero iniziare Pulisic e Moreira, favoriti nei rispettivi ballottaggi con Cisse e Hutchinson.
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Rabiot, Musah, Jashari; Moreira, Ramos, Pulisic. Allenatore: Ruben Amorim.
QUI OLYMPIACOS
Forte dei 10 punti in classifica, Imanol Alguacil deve però gestire le assenze a centrocampo di Gustavo Puerta e Santiago Hezze. In mediana spazio quindi a Freuler e Gustavo Sá, mentre sulla trequarti restano da valutare le condizioni di Leon Bailey: se non dovesse farcela dal primo minuto, pronto Gelson Martins accanto a Jota Silva e Fortounis alle spalle di González.
OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Gustavo Sá; Bailey, Fortounis, Jota Silva; Gonzalez. Allenatore: Imanol Alguacil
Infortunati e squalificatiMilan: Chukwueze, Gabbia, Loftus-Cheek, Saelemaekers, P. Terracciano, Camarda, Bartesaghi, Pavlovic (infortunati).
Olympiacos: El Kaabi, Yazıcı, Ciquinho, Gustavo Puerta, Hezze (infortunati).
L'arbitro di Olympiacos-MilanPer il delicato confronto in programma giovedì 26 novembre alle ore 18:45 allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' del Pireo, ad Atene, la UEFA ha ufficialmente designato l'arbitro Chris Kavanagh. Il fischietto nativo di Manchester sarà coadiuvato da un quintetto tutto inglese:
- Assistenti: Dan Cook e Ian Hussin (Inghilterra)
- Quarto ufficiale: Robert Jones (Inghilterra)
- V.A.R.: Michael Salisbury (Inghilterra)
- A.V.A.R.: Peter Bankes (Inghilterra)
Dove vedere Olympiacos-Milan in diretta tv e streamingLa sfida tra i greci e i rossoneri sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 253. Olympiacos-Milan sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW. L'incontro andrà inoltre in onda in chiaro, ma in differita, su TV8 a partire dalle ore 21:00.
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