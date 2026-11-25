Quasi tutto pronto per il match di Europa League tra Milan e Olympiacos. Il tecnico Ruben Amorim deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con due ballottaggi serrati sulla trequarti e sulle corsie. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

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Le scelte probabili formazioni

Poco spazio per il turnover in casa Milan, con Amorim che deve fare i conti con otto giocatori infortunati. La linea a quattro dovrebbe essere formata da Gila, De Winter, Diawara ed Estupinan. A centrocampo spazio dal 1' minuto a Jashari, affiancato da Musah e Rabiot. A sostegno di Goncalo Ramos dovrebbero iniziare Pulisic e Moreira, favoriti nei rispettivi ballottaggi con Cisse e Hutchinson.

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Rabiot, Musah, Jashari; Moreira, Ramos, Pulisic. Allenatore: Ruben Amorim.

QUI OLYMPIACOS

Forte dei 10 punti in classifica, Imanol Alguacil deve però gestire le assenze a centrocampo di Gustavo Puerta e Santiago Hezze. In mediana spazio quindi a Freuler e Gustavo Sá, mentre sulla trequarti restano da valutare le condizioni di Leon Bailey: se non dovesse farcela dal primo minuto, pronto Gelson Martins accanto a Jota Silva e Fortounis alle spalle di González.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Gustavo Sá; Bailey, Fortounis, Jota Silva; Gonzalez. Allenatore: Imanol Alguacil

Infortunati e squalificati

Chukwueze, Gabbia, Loftus-Cheek, Saelemaekers, P. Terracciano, Camarda, Bartesaghi, Pavlovic

Olympiacos: El Kaabi, Yazıcı, Ciquinho, Gustavo Puerta, Hezze (infortunati).

L'arbitro di Olympiacos-Milan

Assistenti : Dan Cook e Ian Hussin (Inghilterra)

: Dan Cook e Ian Hussin (Inghilterra) Quarto ufficiale : Robert Jones (Inghilterra)

: Robert Jones (Inghilterra) V.A.R. : Michael Salisbury (Inghilterra)

: Michael Salisbury (Inghilterra) A.V.A.R.: Peter Bankes (Inghilterra)

Dove vedere Olympiacos-Milan in diretta tv e streaming

Per il delicato confronto in programmaallo stadio '' del Pireo, ad Atene, la UEFA ha ufficialmente designato l'arbitro. Il fischietto nativo di Manchester sarà coadiuvato da un quintetto tutto inglese:La sfida tra i greci e i rossoneri sarà trasmessa in diretta tv su, ai canalisarà visibile anche insu. L'incontro andrà inoltre in onda in chiaro, ma in differita, sua partire dalle ore 21:00.