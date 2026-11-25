Il cammino del Milan Futuro in Premier League International Cup riprende dalla sfida contro lo Stoke City: tutte le informazioni utili
Milan Futuro, parla Navarro: "Bella prestazione, ma dobbiamo lavorare e migliorare"
Non solo la prima squadra, anche il Milan Futuro sarà impegnato in un appuntamento europeo nella giornata di domani, giovedì 26 novembre. I rossoneri di Sergio Navarro affronteranno i pari età dello Stoke City al 'bet365 Stadium'. La partita, con fischio d'inizio previsto alle 20:00 (orario italiano), sarà valida per la 2^ giornata della Premier League International Cup Under 21.
Premier League International Cup U21: struttura e regolamento del torneoGiunta alla sua decima edizione, la competizione è organizzata direttamente dalla Premier League e tutte le partite si giocano in Inghilterra a metà settimana. Il format prevede la partecipazione di ventiquattro squadre Under 21, equamente divise tra 12 club inglesi e 12 di altri paesi europei. È consentito schierare fino a tre giocatori di movimento fuoriquota e un portiere fuoriquota per ogni match. Nell'esordio stagionale, al 'Goodison Park', il Milan Futuro si è imposto per 2-1 sull'Everton.
L'impatto della competizione sul Milan FuturoL'obiettivo primario del Milan Futuro non è la promozione immediata in Serie C, ma lo sviluppo e la valorizzazione dei giovani talenti. Le trasferte infrasettimanali in Inghilterra, infatti, renderanno più complesso il cammino in campionato dei rossoneri, ma allo stesso tempo offriranno ai ragazzi un bagaglio d'esperienza di livello superiore. Alternare la ruvidità della Serie D al blasone della Premier League International Cup è considerato un aspetto cruciale dalla dirigenza per aiutare i ragazzi nei loro percorsi di crescita.
Stoke City-Milan Futuro, dove vederlaLa partita tra Stoke City e Milan Futuro, valida per la 2^ giornata della Premier League International Cup Under 21 2026/2027, sarà visibile gratuitamente per tutti i tifosi rossoneri. Il club, infatti, trasmetterà la partita in diretta su 'AC Milan Official App', scaricabile su smartphone da Play Store ed Apple Store. Una maniera interessante per proseguire il giovedì sera dopo la partita dei grandi in Europa League contro l'Olympiakos, in programma alle ore 18:45.
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