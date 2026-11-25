Non solo la prima squadra, anche il Milan Futuro sarà impegnato in un appuntamento europeo nella giornata di domani, giovedì 26 novembre. I rossoneri di Sergio Navarro affronteranno i pari età dello Stoke City al 'bet365 Stadium'. La partita, con fischio d'inizio previsto alle 20:00 (orario italiano), sarà valida per la 2^ giornata della Premier League International Cup Under 21.

Premier League International Cup U21: struttura e regolamento del torneo

L'impatto della competizione sul Milan Futuro

Stoke City-Milan Futuro, dove vederla

Giunta alla sua decima edizione, la competizione è organizzata direttamente dallae tutte le partite si giocano in Inghilterra a metà settimana. Il format prevede la partecipazione diequamente divise tra 12 club inglesi e 12 di altri paesi europei. È consentito schierare fino a tre giocatori di movimentoe un portiere fuoriquota per ogni match. Nell'esordio stagionale, al 'Goodison Park', ilsi è imposto perma lo sviluppo e la valorizzazione dei giovani talenti. Le trasferte infrasettimanali in Inghilterra, infatti, renderanno più complesso il cammino in campionato dei rossoneri, ma allo stesso tempo offriranno ai ragazzi un bagaglio d'esperienza di livello superiore. Alternare la ruvidità dellaal blasone dellaè considerato un aspetto cruciale dalla dirigenza per aiutare i ragazzi nei loro percorsi di crescita.La partita tra, valida per la 2^ giornata della Premier League International Cup Under 21 2026/2027, sarà visibileper tutti i tifosi rossoneri. Il club, infatti, trasmetterà la partita in diretta su, scaricabile su smartphone da Play Store ed Apple Store. Una maniera interessante per proseguire il giovedì sera dopo la partita dei grandi in Europa League contro l'Olympiakos, in programma alle ore 18:45.