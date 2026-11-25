Vigilia di Olympiacos-Milan, ma il focus di giornata resta comunque il mercato: il Milan e la Juventus in corsa per Bruno Fernandes. Priorità terzino sinistro a gennaio: c'è la pista Balde. La verità su Iōannidīs e l'obiettivo per l'attacco. Clamorosa indiscrezione su Palestra. PianetaMilan raccoglie e analizza per voi le notizie sul mondo rossonero più interessanti della mattinata.

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Possibile duello tutto italiano per Bruno Fernandes

Priorità terzino: c'è anche Balde

Clamorose voci su Palestra

PM - La verità su Fōtīs Iōannidīs

Secondoin caso di partenza dal, ci sarebbe anche lain corsa per. L’entourage si è mosso per capire le possibilità più concrete con il Milan che resta interessato con il jolly, che ha un grande rapporto con il portoghese e con cui condivide l'agente. Da capire però i costi: il portoghese guadagnache sono veramente tantissimi per qualsiasi squadra italiana. E in più non sarebbe ceduto a prezzo di saldo viste le qualità assolute del portoghese. Per il Diavolo potrebbe essere l'erede di, specialmente per le qualità tecniche, di gestione del gioco e per la sua immensa esperienza.Sempre secondo il quotidiano torinese, la priorità del Milan per ilè il terzino sinistro condelche potrebbe essere un colpo gestito da. Da capire anche qui i costi: il club blaugrana potrebbe chiederee il suo stipendio è di circa. Costi altissimi per un calciatore di assoluto talento, ma che in questo momento non sta trovando spazio. Solenel campionato spagnolo (nessuna da titolare) concomplessivi giocati, a cui unirein due presenze in Champions League (zero gol e zero assist in entrambe le competizioni). Probabilmente il Milan dovrà cedere prima, calciatore che sta perdendo sempre più minuti anche con il cambio di allenatore.Come riportato da, ilpotrebbe lasciare partiredopo pochi mesi dal suo arrivo dal. Questo per il poco minutaggio concessogli da, che avrebbe individuatodel Barcellona come possibile rinforzo per la propria difesa.sono indicate come le principali società interessate a valutare un eventuale ritorno del giocatore in. Al momento è solo un'indiscrezione di mercato: ad oggi sembra molto complesso che il Chelsea si liberi di Palestra dopo pochi mesi dall'investimento dadella scorsa estate. Il terzino ha giocato poco, ma vanno considerati anche i guai fisici che lo hanno rallentato e non poco. Probabile che il suo minutaggio possa progressivamente salire con le prossime partite.Ieri si è parlato di un nuovo nome per l'attacco del Milan ovvero quello di, prima punta classe 2000 dello. Il nostroha cercato conferme: secondo quanto risulta alla redazione di, il giocatore greco ad oggi. Nonostante Iōannidīs non sia ad oggi un obiettivo per il Milan, è altamente probabile che il Diavolo chiuda un colpo in attacco a gennaio:potrebbe partire in prestito (si parla tanto di) e servirebbe un'alternativa a, anche banalmente a livello numerico. Il primo nome resta quello didel: l'attaccante brasiliano dovrebbe rientrare in campo proprio poco prima del mercato di gennaio. Se il Real Madrid dovesse aprire a una cessione, il Milan si fionderebbe sul brasiliano, pronto a prenderlo anche a titolo definitivo.