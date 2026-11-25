Rassegna calciomercato Milan: Amorim spinge per Bruno Fernandes, priorità terzino tra Balde e Palestra. Esclusiva PianetaMilan su Iōannidīs ed Endrick
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Vigilia di Olympiacos-Milan, ma il focus di giornata resta comunque il mercato: il Milan e la Juventus in corsa per Bruno Fernandes. Priorità terzino sinistro a gennaio: c'è la pista Balde. La verità su Iōannidīs e l'obiettivo per l'attacco. Clamorosa indiscrezione su Palestra. PianetaMilan raccoglie e analizza per voi le notizie sul mondo rossonero più interessanti della mattinata.
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Possibile duello tutto italiano per Bruno FernandesSecondo "Tuttosport" in caso di partenza dal Manchester United, ci sarebbe anche la Juventus in corsa per Bruno Fernandes. L’entourage si è mosso per capire le possibilità più concrete con il Milan che resta interessato con il jolly Amorim, che ha un grande rapporto con il portoghese e con cui condivide l'agente. Da capire però i costi: il portoghese guadagna 10,2 milioni di euro netti a stagione che sono veramente tantissimi per qualsiasi squadra italiana. E in più non sarebbe ceduto a prezzo di saldo viste le qualità assolute del portoghese. Per il Diavolo potrebbe essere l'erede di Luka Modric, specialmente per le qualità tecniche, di gestione del gioco e per la sua immensa esperienza.
Priorità terzino: c'è anche BaldeSempre secondo il quotidiano torinese, la priorità del Milan per il mese di gennaio è il terzino sinistro con Balde del Barcellona che potrebbe essere un colpo gestito da Jorge Mendes. Da capire anche qui i costi: il club blaugrana potrebbe chiedere 50 milioni di euro e il suo stipendio è di circa 5 milioni di euro netti. Costi altissimi per un calciatore di assoluto talento, ma che in questo momento non sta trovando spazio. Sole 3 presenze nel campionato spagnolo (nessuna da titolare) con 100 minuti complessivi giocati, a cui unire 24 minuti in due presenze in Champions League (zero gol e zero assist in entrambe le competizioni). Probabilmente il Milan dovrà cedere prima Estupinan, calciatore che sta perdendo sempre più minuti anche con il cambio di allenatore.
Clamorose voci su PalestraCome riportato da ElNacional.cat, il Chelsea potrebbe lasciare partire Marco Palestra dopo pochi mesi dal suo arrivo dal Cagliari. Questo per il poco minutaggio concessogli da Xabi Alonso, che avrebbe individuato Jules Koundé del Barcellona come possibile rinforzo per la propria difesa. Juventus, Milan e Napoli sono indicate come le principali società interessate a valutare un eventuale ritorno del giocatore in Serie A. Al momento è solo un'indiscrezione di mercato: ad oggi sembra molto complesso che il Chelsea si liberi di Palestra dopo pochi mesi dall'investimento da più di 60 milioni di euro della scorsa estate. Il terzino ha giocato poco, ma vanno considerati anche i guai fisici che lo hanno rallentato e non poco. Probabile che il suo minutaggio possa progressivamente salire con le prossime partite.
PM - La verità su Fōtīs IōannidīsIeri si è parlato di un nuovo nome per l'attacco del Milan ovvero quello di Fōtīs Iōannidīs, prima punta classe 2000 dello Sporting. Il nostro Stefano Bressi ha cercato conferme: secondo quanto risulta alla redazione di PianetaMilan, il giocatore greco ad oggi non interessa al Milan. Nonostante Iōannidīs non sia ad oggi un obiettivo per il Milan, è altamente probabile che il Diavolo chiuda un colpo in attacco a gennaio: Francesco Camarda potrebbe partire in prestito (si parla tanto di Cagliari) e servirebbe un'alternativa a Ramos, anche banalmente a livello numerico. Il primo nome resta quello di Endrick del Real Madrid: l'attaccante brasiliano dovrebbe rientrare in campo proprio poco prima del mercato di gennaio. Se il Real Madrid dovesse aprire a una cessione, il Milan si fionderebbe sul brasiliano, pronto a prenderlo anche a titolo definitivo.
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