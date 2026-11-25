Il Milan cerca un terzino sinistro a gennaio: nel mirino Alejandro Balde (valutato 50 milioni) e Juan Miranda. Serve prima la cessione di Estupinan
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Si avvicina sempre di più il mercato di gennaio con il Milan che potrebbe andare alla ricerca di alcuni rinforzi importanti per terminare al meglio la stagione. Nel mirino della dirigenza rossonera ci potrebbero essere il difensore centrale, la prima punta e il terzino sinistro. Secondo "Tuttosport" la fascia sinistra sarebbe la priorità in questo momento perché sia Estupinan sia Bartesaghi non stanno dando garanzie ad Amorim, mentre Diawara resta un difensore centrale adattato in quel ruolo e non un vero e proprio terzino.
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Idea Alejandro Balde dal Barcellona: la regia di Jorge Mendes e l'alternativa MirandaUno dei primi nomi che potrebbero venire in mente, secondo il quotidiano, è quello di Alejandro Balde del Barcellona, che ha giocato pochissimo in stagione con il Barcellona. Il suo agente Jorge Mendes potrebbe intermediare il tutto: deciderà comunque il club spagnolo che potrebbe chiedere sui 50 milioni di euro per cedere il talento classe 2003. "Tuttosport" parla anche di un altro nome che sta circolando ovvero quello di Juan Miranda del Bologna.
I numeri stagionali di Balde e gli ostacoli tra ingaggio e cessioniAlejandro Balde sta avendo una stagione molto complessa: sole 3 presenze nel campionato spagnolo (nessuna da titolare) con 100 minuti complessivi giocati, a cui unire 24 minuti in due presenze in Champions League (zero gol e zero assist in entrambe le competizioni). Da capire se il Milan sarà pronto a investire una cifra importante per il ruolo già a gennaio: possibile che serva quantomeno la partenza di Estupinan, che ha perso pian piano minuti anche con Ruben Amorim. In più servirebbe trovare la quadra anche con Balde: lo spagnolo guadagna più di 5 milioni di euro netti a stagione, tanti per un calciatore che praticamente non ha giocato in questo inizio stagionale. Vedremo quali saranno le mosse del Milan, ma anche a livello numerico un rinforzo sulle fasce già a gennaio servirebbe.
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