Si avvicina sempre di più il mercato di gennaio con il Milan che potrebbe andare alla ricerca di alcuni rinforzi importanti per terminare al meglio la stagione. Nel mirino della dirigenza rossonera ci potrebbero essere il difensore centrale, la prima punta e il terzino sinistro. Secondo "Tuttosport" la fascia sinistra sarebbe la priorità in questo momento perché sia Estupinan sia Bartesaghi non stanno dando garanzie ad Amorim, mentre Diawara resta un difensore centrale adattato in quel ruolo e non un vero e proprio terzino.

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