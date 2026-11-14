Alejandro Balde può lasciare il Barcellona in prestito a gennaio: le riflessioni del Milan e la regia di Jorge Mendes
Il Milan di Amorim può puntare allo Scudetto? Occhio a cosa succederà a gennaio
Le sessione invernale di trasferimenti si avvicina e il Milan sta lavorando per rinforzare l'organico a disposizione di Ruben Amorim. Tra i nomi accostati al Milan c'è anche quello di Alejandro Balde, terzino sinistro spagnolo che potrebbe lasciare il Barcellona a gennaio. Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha fornito nuovi aggiornamenti sulle voci che accostano il classe 2003 ai rossoneri.
Calciomercato Milan, il Barcellona apre al prestito per Balde: le ultime da RomanoLa scorsa estate l'unico modo per aggiudicarsi Balde era acquistare il suo cartellino a titolo definitivo. Tuttavia, l'avvio di stagione complicato - appena 124 minuti di gioco - potrebbe cambiare i piani del Barcellona. Secondo Romano, a gennaio i 'Blaugrana' sarebbero disposti a valutare anche un eventuale prestito:
"A gennaio il Barcellona potrebbe anche lasciarlo partire in prestito. Da sostenere ci sarebbe comunque un ingaggio da 5,5 milioni di euro netti a stagione. Vedremo se qualcuno vorrà fare un sacrificio".
Sostenere un ingaggio del genere per sei mesi significherebbe spendere - al lordo - circa 5 milioni di euro, mentre il prezzo del riscatto resterebbe decisamente elevato. A giugno, le pretese del Barcellona oscillavano tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma il calo di rendimento potrebbe far scendere la cifra intorno ai 40 milioni.
Il retroscena estivo e la regia di MendesA favore del Milan potrebbe giocare il fattore Jorge Mendes, super agente portoghese che cura anche gli interessi di Balde. Negli ultimi mesi, il procuratore ha gestito gran parte delle manovre di mercato dei rossoneri, muovendo oltre 100 milioni di euro tra la cessione di Leao al Galatasaray e gli innesti di Gonçalo Ramos e Diego Moreira. Romano ha raccontato un retroscena legato alla scorsa estate:
"Balde è un nome che va sicuramente tenuto d’occhio. Per i costi è più mercato internazionale che mercato italiano. La scorsa estate Jorge Mendes lo aveva proposto anche al Milan, che così come la Roma ha un ottimo rapporto con l’agente del giocatore".
Nonostante l'apertura al prestito, il Milan è focalizzato su altri reparti. Un esterno potrebbe arrivare a gennaio, ma più verosimilmente sulla corsia opposta. L'infortunio di Chukwueze ha lasciato il solo Moreira come laterale destro puro, mentre Balde ha giocato 165 partite su 172 sulla fascia sinistra.
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