Le sessione invernale di trasferimenti si avvicina e il Milan sta lavorando per rinforzare l'organico a disposizione di Ruben Amorim. Tra i nomi accostati al Milan c'è anche quello di Alejandro Balde, terzino sinistro spagnolo che potrebbe lasciare il Barcellona a gennaio. Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha fornito nuovi aggiornamenti sulle voci che accostano il classe 2003 ai rossoneri.

Calciomercato Milan, il Barcellona apre al prestito per Balde: le ultime da Romano

"A gennaio il Barcellona potrebbe anche lasciarlo partire in prestito. Da sostenere ci sarebbe comunque un ingaggio da 5,5 milioni di euro netti a stagione. Vedremo se qualcuno vorrà fare un sacrificio".

La scorsa estate l'unico modo per aggiudicarsiera acquistare il suo cartellino a titolo definitivo. Tuttavia, l'avvio di stagione complicato - appena 124 minuti di gioco - potrebbe cambiare i piani del Barcellona. Secondo, a gennaio i 'Blaugrana' sarebbero disposti a valutare anche un eventuale

Sostenere un ingaggio del genere per sei mesi significherebbe spendere - al lordo - circa 5 milioni di euro, mentre il prezzo del riscatto resterebbe decisamente elevato. A giugno, le pretese del Barcellona oscillavano tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma il calo di rendimento potrebbe far scendere la cifra intorno ai 40 milioni.

Il retroscena estivo e la regia di Mendes

"Balde è un nome che va sicuramente tenuto d’occhio. Per i costi è più mercato internazionale che mercato italiano. La scorsa estate Jorge Mendes lo aveva proposto anche al Milan, che così come la Roma ha un ottimo rapporto con l’agente del giocatore".

A favore delpotrebbe giocare il fattore, super agente portoghese che cura anche gli interessi di. Negli ultimi mesi, il procuratore ha gestito gran parte delle manovre di mercato dei rossoneri, muovendo oltre 100 milioni di euro tra la cessione dial Galatasaray e gli innesti diha raccontato un retroscena legato alla scorsa estate:

Nonostante l'apertura al prestito, il Milan è focalizzato su altri reparti. Un esterno potrebbe arrivare a gennaio, ma più verosimilmente sulla corsia opposta. L'infortunio di Chukwueze ha lasciato il solo Moreira come laterale destro puro, mentre Balde ha giocato 165 partite su 172 sulla fascia sinistra.