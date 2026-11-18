Il bilancio 2026 di M-I Stadio certifica la salute del Meazza, ma sul web i tifosi del Milan si dividono: c'è chi rimpiange la mancata ristrutturazione e chi guarda ai ricavi del futuro.
100 anni della Scala del Calcio: la vera storia dello stadio San Siro
I numeri, a volte, hanno il potere di riaprire dibattiti che sembravano ormai archiviati. La pubblicazione del bilancio 2026 di M-I Stadio, la società partecipata al 50% da Milan e Inter che gestisce il Meazza, ha certificato che il vecchio impianto milanese è tutt'altro che un peso morto: valore della produzione salito a 40,9 milioni di euro, utile netto in crescita a oltre 2 milioni, liquidità a quota 10,3 milioni e un dividendo complessivo da 3 milioni (1,5 milioni a testa per i due club) pronto a finire nelle casse societarie.
Cifre positive, spinte dal record di concerti, dagli eventi corporate legati anche alle Olimpiadi Invernali e dalle novità commerciali come il nuovo Skywalk. Eppure, nel giro di poche ore, quei dati hanno riacceso una miccia potentissima sui social network, riportando a galla malumori e contestazioni sul progetto del futuro Generali Stadium.
Il fronte dei nostalgici: "Perché non ristrutturare un gioiello che fa utili?"Su X, Facebook e nei principali forum rossoneri, la reazione di una larga fetta di tifosi è stata immediata e polemica. Per molti sostenitori, il bilancio florido di M-I Stadio è la prova provata che San Siro, oggi peraltro già di proprietà dei due club dopo il rogito dello scorso anno, avrebbe potuto e dovuto essere ristrutturato anziché destinato all'abbattimento.
"Se un impianto vecchio e senza skybox moderni riesce comunque a macinare 40 milioni di ricavi e a staccare dividendi da 3 milioni, figuriamoci cosa avrebbe reso con un restyling fatto bene", scrive un utente su X, raccogliendo centinaia di condivisioni. Altri puntano il dito direttamente contro il progetto presentato al Castello Sforzesco: "Sacrificare la Scala del Calcio per un altro stadio condiviso e pure sponsorizzato quando San Siro si ripaga da solo è una follia".
I realisti rispondono: "Tre milioni sono briciole, col Generali Stadium cambia tutto"Dall'altra parte del web, però, non manca chi invita a leggere i numeri con maggiore freddezza finanziaria. Per l'ala più pragmatica della tifoseria, infatti, 1,5 milioni di dividendo a testa rappresentano una goccia nel mare rispetto alle esigenze del calcio moderno e al divario con le big europee.
Un dibattito destinato a non spegnersiIl paradosso resta tutto qui: da un lato un monumento del calcio mondiale che, anche nella sua ultima fase di vita, continua a dimostrarsi una macchina economica solida e redditizia; dall'altro la necessità strategica di costruire un'arena moderna per restare agganciati all'élite del calcio che conta. Finché non partiranno le ruspe e non sorgerà il nuovo impianto, ogni cifra di bilancio basterà a dividere il popolo rossonero tra cuore e portafoglio.
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