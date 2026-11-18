I numeri, a volte, hanno il potere di riaprire dibattiti che sembravano ormai archiviati. La pubblicazione del bilancio 2026 di M-I Stadio, la società partecipata al 50% da Milan e Inter che gestisce il Meazza, ha certificato che il vecchio impianto milanese è tutt'altro che un peso morto: valore della produzione salito a 40,9 milioni di euro, utile netto in crescita a oltre 2 milioni, liquidità a quota 10,3 milioni e un dividendo complessivo da 3 milioni (1,5 milioni a testa per i due club) pronto a finire nelle casse societarie.

Cifre positive, spinte dal record di concerti, dagli eventi corporate legati anche alle Olimpiadi Invernali e dalle novità commerciali come il nuovo Skywalk. Eppure, nel giro di poche ore, quei dati hanno riacceso una miccia potentissima sui social network, riportando a galla malumori e contestazioni sul progetto del futuro Generali Stadium.

Il fronte dei nostalgici: "Perché non ristrutturare un gioiello che fa utili?"

Su X, Facebook e nei principali forum rossoneri, la reazione di una larga fetta di tifosi è stata immediata e polemica. Per molti sostenitori, il bilancio florido di M-I Stadio è la prova provata cheoggi peraltro già di proprietà dei due club dopo il rogito dello scorso anno, avrebbe potuto e dovuto essere ristrutturato anziché destinato all'abbattimento.

"Se un impianto vecchio e senza skybox moderni riesce comunque a macinare 40 milioni di ricavi e a staccare dividendi da 3 milioni, figuriamoci cosa avrebbe reso con un restyling fatto bene", scrive un utente su X, raccogliendo centinaia di condivisioni. Altri puntano il dito direttamente contro il progetto presentato al Castello Sforzesco: "Sacrificare la Scala del Calcio per un altro stadio condiviso e pure sponsorizzato quando San Siro si ripaga da solo è una follia".

I realisti rispondono: "Tre milioni sono briciole, col Generali Stadium cambia tutto"

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Un dibattito destinato a non spegnersi

Dall'altra parte del web, però, non manca chi invita a leggere i numeri con maggiore freddezza finanziaria. Per l'ala più pragmatica della tifoseria, infatti, 1,5 milioni di dividendo a testa rappresentano una goccia nel mare rispetto alle esigenze del calcio moderno e al divario con le big europee."Bella notizia il dividendo, ma con un milione e mezzo a stagione non ci paghi nemmeno l'ingaggio di una riserva", replicano i sostenitori del nuovo impianto, ricordando le cifre dell'accordo per i naming rights: il solo contratto con Generali garantiràa club già durante i lavori e bendopo l'inaugurazione prevista per il 2031, a cui si sommeranno i maxi-ricavi da stadio di nuova generazione. "San Siro fa utili grazie ai concerti estivi, non grazie al matchday. Ristrutturarlo avrebbe significato perdere anni di capienza e restare comunque indietro", è la sintesi di chi difende la linea di RedBird e Oaktree.Il paradosso resta tutto qui: da un lato un monumento del calcio mondiale che, anche nella sua ultima fase di vita, continua a dimostrarsi una macchina economica solida e redditizia; dall'altro la necessità strategica di costruire un'arena moderna per restare agganciati all'élite del calcio che conta. Finché non partiranno le ruspe e non sorgerà il nuovo impianto, ogni cifra di bilancio basterà a dividere il popolo rossonero tra cuore e portafoglio.