L'indiscrezione di un super investimento per l'attaccante del Bruges accende il dibattito tra i sostenitori rossoneri: colpo da Scudetto o ennesimo flop di mercato?
Calciomercato, Tresoldi obiettivo del Milan: giocherà con l'Italia o con la Germania? La situazione
L’indiscrezione rilanciata questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport - secondo cui, incassato il rifiuto di Endrick, Gerry Cardinale sarebbe pronto a mettere sul piatto fino a 60 milioni di euro per portare Nicolò Tresoldi dal Club Bruges al Milan - ha letteralmente spaccato in due l'ambiente rossonero. Sui social i tifosi si sono divisi tra chi è entusiasta e chi rimane particolarmente scettico.
Gli entusiasti: "È l'attaccante moderno che serve per lo Scudetto"Da una parte c’è chi accoglie con entusiasmo l'eventuale acquisto del giocatore, di origine italiana e milanista di ferro. Molti tifosi, sulla scia di diversi opinionisti, vedono nel centravanti italo-tedesco classe 2004 il profilo ideale per il calcio intenso e verticale di Ruben Amorim. Giovane, affamato e con margini di crescita ancora enormi: secondo questa fazione del web, assicurarsi oggi uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo significa mettere un tassello decisivo nella corsa allo Scudetto, anticipando la concorrenza delle big inglesi e tedesche prima che il prezzo schizzi ancora più in alto.
"Finalmente un investimento vero su un giovane di talento puro, italiano e pronto a spaccare le partite", scrivono in molti su X e nei forum rossoneri, sottolineando come il Milan abbia bisogno di un bomber capace di alternarsi e completarsi con Gonçalo Ramos senza dipendere esclusivamente dai guizzi degli esterni.
Gli scettici: "Troppi 60 milioni, servono difensore e mediano"Dall’altra parte della barricata, però, il partito dei perplessi è altrettanto numeroso e rumoroso. Il nodo principale non riguarda tanto le qualità tecniche del ragazzo cresciuto nell'Hannover e sbocciato nel Club Brugge, quanto l'enormità dell'esborso economico. Per una fetta consistente della tifoseria, 60 milioni di euro per un attaccante che deve ancora misurarsi con le pressioni di San Siro e con le difese chiuse della Serie A rappresentano un azzardo troppo rischioso, soprattutto dopo i recenti investimenti onerosi già effettuati nel reparto offensivo.
Il verdetto del mercatoTra entusiasmo visionario e prudenza contabile, una cosa è certa: il nome di Nicolò Tresoldi è destinato a restare al centro dei pensieri rossoneri da qui a gennaio. Possiamo però confermare che a Cardinale stuzzica molto l'idea di prenderlo. Ma la palla passa ora alla dirigenza e al campo, gli unici giudici in grado di stabilire se quei 60 milioni rappresentino il prezzo giusto per sognare in grande o un lusso che il Milan non può permettersi.
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