L’indiscrezione rilanciata questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport - secondo cui, incassato il rifiuto di Endrick, Gerry Cardinale sarebbe pronto a mettere sul piatto fino a 60 milioni di euro per portare Nicolò Tresoldi dal Club Bruges al Milan - ha letteralmente spaccato in due l'ambiente rossonero. Sui social i tifosi si sono divisi tra chi è entusiasta e chi rimane particolarmente scettico.

Gli entusiasti: "È l'attaccante moderno che serve per lo Scudetto"

Da una parte c’è chi accoglie con entusiasmo l'eventuale acquisto del giocatore, di origine italiana e milanista di ferro. Molti tifosi, sulla scia di diversi opinionisti, vedono nel centravanti italo-tedesco classe 2004 il profilo ideale per il calcio intenso e verticale di. Giovane, affamato e con margini di crescita ancora enormi: secondo questa fazione del web, assicurarsi oggi uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo significa mettere un tassello decisivo nella corsa allo, anticipando la concorrenza delle big inglesi e tedesche prima che il prezzo schizzi ancora più in alto.

"Finalmente un investimento vero su un giovane di talento puro, italiano e pronto a spaccare le partite", scrivono in molti su X e nei forum rossoneri, sottolineando come il Milan abbia bisogno di un bomber capace di alternarsi e completarsi con Gonçalo Ramos senza dipendere esclusivamente dai guizzi degli esterni.

Gli scettici: "Troppi 60 milioni, servono difensore e mediano"

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Il verdetto del mercato

Dall’altra parte della barricata, però, il partito dei perplessi è altrettanto numeroso e rumoroso. Il nodo principale non riguarda tanto le qualità tecniche del ragazzo cresciuto nell'Hannover e sbocciato nel Club Brugge, quanto l'enormità dell'esborso economico. Per una fetta consistente della tifoseria,per un attaccante che deve ancora misurarsi con le pressioni di San Siro e con le difese chiuse della Serie A rappresentano un azzardo troppo rischioso, soprattutto dopo i recenti investimenti onerosi già effettuati nel reparto offensivo."È un buon giocatore ma a quelle cifre è sopravvalutato, rischiamo l'ennesimo flop annunciato", è il commento più ricorrente tra i critici, che puntano il dito anche sulle priorità strutturali della rosa. Secondo molti sostenitori, infatti, il vero tallone d'Achille della squadra di Amorim non è l'attacco, bensì la tenuta difensiva e l'equilibrio a centrocampo: meglio dividere quel tesoretto per regalare al tecnico un centrale di spessore e un mediano di rottura, piuttosto che concentrare tutto su un singolo colpo da copertina.Tra entusiasmo visionario e prudenza contabile, una cosa è certa: il nome di Nicolò Tresoldi è destinato a restare al centro dei pensieri rossoneri da qui a gennaio. Possiamo però confermare che a Cardinale stuzzica molto l'idea di prenderlo. Ma la palla passa ora alla dirigenza e al campo, gli unici giudici in grado di stabilire se quei 60 milioni rappresentino il prezzo giusto per sognare in grande o un lusso che il Milan non può permettersi.