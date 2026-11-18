Il punto sul calciomercato del Milan: se il Bruges blocca Nicolò Tresoldi pronto l'assalto a Folarin Balogun. Per la difesa c'è Gonçalo Inácio, su Noussair Mazraoui decide Pervis Estupiñán
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Manca poco più di un mese alla riapertura ufficiale del calciomercato (fissata per il 28 dicembre 2026), ma in casa Milan sono già iniziate le grandi manovre per rinforzare l'organico a disposizione di mister Rúben Amorim in vista della seconda parte della stagione. Dei movimenti in atto nel club di Via Aldo Rossi ha parlato Niccolò Ceccarini, giornalista sportivo esperto di calciomercato e direttore responsabile di 'TuttoMercatoWeb', nel suo consueto editoriale per il noto portale.
Attacco: Tresoldi primo obiettivo, ma spunta BalogunSecondo Ceccarini, l'obiettivo principale del Milan per l'attacco, nel calciomercato invernale, risponde sempre al nome di Nicolò Tresoldi, classe 2004, centravanti italo-tedesco in forza al Bruges per cui il proprietario rossonero, Gerry Cardinale, è anche pronto a fare uno sforzo economico importante. Il club belga, però, difficilmente mollerà il suo bomber prima dell'estate: «Occhio allora a Folarin Balogun, che invece già adesso dovrebbe lasciare il Monaco», ha sottolineato il direttore di TMW.
Il centravanti statunitense, classe 2001, è stato infatti offerto dal suo procuratore, Jorge Mendes, sia alla Juventus sia al Milan, ma potrebbe essere proprio il Diavolo a muoversi concretamente per lui in caso di rinvio all'estate dell'operazione Tresoldi.
Difesa: Gonçalo Inácio per gennaio, sogno van Dijk a zeroPer quanto concerne il reparto arretrato, secondo Ceccarini il nome più caldo in orbita Milan per gennaio resta quello di Gonçalo Inácio, classe 2001, centrale mancino portoghese e capitano dello Sporting Lisbona — giocatore che lo stesso Rúben Amorim conosce alla perfezione per averlo lanciato e consacrato in patria — mentre per l'estate 2027 il Diavolo è già vigile alla finestra sulla situazione di Virgil van Dijk, il cui contratto con il Liverpool scadrà il 30 giugno del prossimo anno.
Fascia: se parte Estupiñán può arrivare MazraouiSe attaccante e difensore centrale sono le priorità invernali della dirigenza rossonera, non è affatto da scartare neanche l'arrivo di un nuovo esterno in rossonero. Per Ceccarini, infatti, in caso di cessione di Pervis Estupiñán — il suo agente, lo stesso Jorge Mendes, lo avrebbe proposto anche alla Fiorentina — il Milan potrebbe tornare con decisione su Noussair Mazraoui, classe 1997, laterale marocchino di proprietà del Manchester United.
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