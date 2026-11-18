Manca poco più di un mese alla riapertura ufficiale del calciomercato (fissata per il 28 dicembre 2026), ma in casa Milan sono già iniziate le grandi manovre per rinforzare l'organico a disposizione di mister Rúben Amorim in vista della seconda parte della stagione. Dei movimenti in atto nel club di Via Aldo Rossi ha parlato Niccolò Ceccarini, giornalista sportivo esperto di calciomercato e direttore responsabile di 'TuttoMercatoWeb', nel suo consueto editoriale per il noto portale.

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Secondo Ceccarini, l'obiettivo principale del Milan per l'attacco, nel calciomercato invernale, risponde sempre al nome di, classe 2004, centravanti italo-tedesco in forza alper cui il proprietario rossonero,, è anche pronto a fare uno sforzo economico importante. Il club belga, però, difficilmente mollerà il suo bomber prima dell'estate: «Occhio allora a, che invece già adesso dovrebbe lasciare il», ha sottolineato il direttore di TMW.

Il centravanti statunitense, classe 2001, è stato infatti offerto dal suo procuratore, Jorge Mendes, sia alla Juventus sia al Milan, ma potrebbe essere proprio il Diavolo a muoversi concretamente per lui in caso di rinvio all'estate dell'operazione Tresoldi.

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Per quanto concerne il reparto arretrato, secondo Ceccarini il nome più caldo in orbita Milan per gennaio resta quello di, classe 2001, centrale mancino portoghese e capitano dello— giocatore che lo stesso Rúben Amorim conosce alla perfezione per averlo lanciato e consacrato in patria — mentre per l'estate 2027 il Diavolo è già vigile alla finestra sulla situazione di, il cui contratto con ilscadrà ildel prossimo anno.Se attaccante e difensore centrale sono le priorità invernali della dirigenza rossonera, non è affatto da scartare neanche l'arrivo di un nuovo esterno in rossonero. Per Ceccarini, infatti, in caso di cessione di— il suo agente, lo stesso Jorge Mendes,— il Milan potrebbe tornare con decisione su, classe 1997, laterale marocchino di proprietà delUn profilo duttile, in grado di giocare su tutte e due le fasce e che potrebbe essere tesserato tranquillamente come comunitario perché in possesso del passaporto olandese. Si tratterebbe di un'operazione complessiva daper un giocatore che Amorim ben conosce avendolo già allenato in Inghilterra: una pista concreta, legata però, come detto, alla partenza dell'ecuadoriano.