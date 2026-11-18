Il Milan ha sciolto le riserve per il nuovo attaccante da regalare alla squadra nella sessione invernale di calciomercato. Per qualche settimana la dirigenza rossonera è stata indecisa tra Nicolò Tresoldi del Bruges ed Endrick del Real Madrid; poi, nelle ultime ore, le dichiarazioni del talento brasiliano — che ha manifestato pubblicamente la propria volontà di voler rimanere alla 'Casa Blanca' — hanno fatto inesorabilmente pendere il piatto della bilancia in favore del centravanti italo-tedesco.

Sarà lui, dunque, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il primo grande obiettivo del Milan per rinforzare l'attacco nel mercato di riparazione. Una scelta dettata da forti motivazioni ideologiche (Tresoldi tifa Milan sin da bambino) ma, ovviamente, anche tecniche: nella sua esperienza in Belgio al Bruges sta dimostrando di essere ormai un cannoniere di livello internazionale, pronto per il salto in Serie A.

L'incastro tattico con Gonçalo Ramos e i numeri stagionali

Nel Milan, è vero, c'è già, un attaccante 'ingombrante' per via della valutazione record dell'ultima estate, ma anche un centravanti moderno che ama spaziare su tutto il fronte offensivo ed andare incontro all'azione, lasciando spesso l'area di rigore libera. Quello, al contrario, è il regno naturale di(classe 2004, figlio dell'ex difensore dell'Atalanta Emanuele Tresoldi), che avrebbe così modo e spazio per attaccare la profondità e andare a concludere a rete, la vera specialità della casa.

I numeri della sua prima parte di stagione spiegano perfettamente l'interesse del club di Via Aldo Rossi. Fin qui Tresoldi ha già segnato 18 gol in stagione: 14 reti con la maglia del Bruges tra campionato belga e coppe europee, più 4 sigilli con la Nazionale Under 21 della Germania. È a pochi passi da quota 20 e siamo soltanto a metà novembre. Secondo la 'rosea', però, fosse per lui il trasferimento al Milan sarebbe già compiuto: il ragazzo smania, infatti, dalla voglia di vestire la maglia rossonera, per la quale ha sempre fatto il tifo fin da piccolo.

La valutazione del Bruges e la strategia di mercato

La sua voglia di Milan può tornare decisamente d'aiuto tra un mese circa, quando inizieranno concretamente le grandi manovre di calciomercato e servire, perché no, un buon 'assist' alla buona riuscita della trattativa. Gli agenti e la famiglia di Tresoldi vedono di buon occhio un eventuale trasferimento di Nicolò dal Bruges al Milan; il vero ostacolo rischia di essere proprio la resistenza del club belga.

Secondo il quotidiano sportivo nazionale, per lasciar partire Tresoldi a gennaio il Bruges non chiede meno di 60 milioni di euro. Cifra, questa, che il Milan è comunque disponibile a trattare per un motivo economico e sportivo molto chiaro: i gol del giovane centravanti potrebbero spingere la squadra alla qualificazione alla prossima Champions League e, di fatto, consentirebbero di ripagare gran parte dell'investimento.

Davanti, d'altronde, servono rinforzi immediati: Gonçalo Ramos ha realizzato appena 3 gol finora, mentre il giovane Francesco Camarda (che a gennaio andrà via in prestito, magari per fare esperienza all'estero) non si è mai sbloccato ed ha giocato pochissimo. L'innesto di Tresoldi rinvigorirebbe l'intero reparto offensivo. Difficile — anche se nel calciomercato nulla è mai impossibile — che si riapra la pista Endrick.

La mossa di Gerry Cardinale e l'alternativa per gennaio

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

A spingere per l'affare c'è direttamente. Il managing partner del fondoe proprietario del Milan vuole Tresoldi ed è pronto a scendere in campo anche personalmente — così come ha già fatto nella scorsa estate per chiudere le operazioni legate allo stesso Ramos, ae a— per avviare e condurre in prima persona la trattativa con i vertici del club belga.Qualora il Bruges dovesse alzare un muro invalicabile per gennaio, però, la dirigenza rossonera ha già pronto un piano B ben delineato: il Milan lascerebbe comunque il canale per Tresoldi aperto in vista della prossima estate e andrebbe a prendere un altro numero 9 in prestito altrove per tamponare l'emergenza nella seconda parte di stagione.