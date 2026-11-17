Il calciomercato si avvicina, e tutte le varie società di Serie A iniziano a programmare quelle che saranno le prossime mosse per rinforzare le rispettive rose. Con la sessione di gennaio ormai molto vicina, l'obiettivo è individuare quelle che sono le lacune da colmare e le opportunità di cogliere al volo, sia per il Milan che per altri club.

Milan, addio ad Estupinan?

Tra i club pronti a muoversi spicca anche lache potrebbe guardare proprio in casa rossonera per rinforzare la propria fascia a sinistra. Secondo quanto riferito da FirenzeViola.it, l'agenteavrebbe proposto a Fabio Paratici il rossonero

Il terzino rossonero, arrivato a Milano con delle aspettative molto importanti, potrebbe diventare una delle opportunità di mercato per la formazione toscana. La situazione del terzino classe '98 è cambiata radicalmente nel corso della stagione.

Dopo aver trovato spazio inizialmente, Estupinan si è visto tagliare nettamente il proprio minutaggio, finendo sempre più ai margini delle scelte fatte da parte dell'allenatore portoghese Rúben Amorim. Una situazione che potrebbe aprire alla possibilità di un saluto già a gennaio.

Anche l'allenatore portoghese, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe disposto ad assecondare un'eventuale partenza del calciatore. La Fiorentina, inoltre, è alla ricerca di un rinforzo proprio sulla corsia mancina, e l'eventuale arrivo del ecuadoriano permetterebbe al giovane Valdepenas di proseguire il proprio percorso di ambientamento.

Resta però da capire quale potrebbe essere la formula migliore dell'operazione: Estupinan, infatti, è legato attualmente ai rossoneri da un contratto valido fino al 2030 e, proprio per questo, la trattativa potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto.