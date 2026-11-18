Il Milan continua a sondare il calciomercato internazionale alla ricerca di un centravanti per rinforzare il reparto offensivo di Rúben Amorim nella sessione invernale e nelle ultime ore è spuntata una nuova pista concreta dalla Ligue 1: ai rossoneri è stato proposto Folarin Balogun, attaccante statunitense classe 2001 in forza al Monaco. A muoversi in prima persona con la dirigenza di Via Aldo Rossi — e in particolare con il proprietario Gerry Cardinale — è stato l'agente del giocatore, il potente procuratore portoghese Jorge Mendes, che vanta ottimi rapporti con il club meneghino, anche se sulla punta della Nazionale degli U.S.A. si registra pure l'attenzione della Juventus di Luciano Spalletti.

La regia di Jorge Mendes e l'asse con Gerry Cardinale

Come ricostruito nelle ultime ore da 'Calciomercato.com' e 'Goal', Jorge Mendes — numero uno della Gestifute — ha avviato i contatti per sondare il terreno ine trovare una nuova sistemazione a Balogun già a partire da gennaio. Il legame tra il super-procuratore lusitano e il Milan è ormai consolidato: Gerry Cardinale ha infatti un filo diretto con Mendes, che già nella scorsa estate ha portato in rossonero profili del calibro di

Oltre al Diavolo, però, Mendes ha proposto l'attaccante americano anche alla Juventus (come confermato anche da 'SportMediaset' e 'Tuttosport'), alla ricerca di una punta d'area per completare il reparto offensivo bianconero. La volontà del giocatore, del resto, è chiara: lasciare il Principato per rilanciarsi in Serie A.

I motivi della rottura con il Monaco, la scadenza 2028 e il prezzo

Folarin Balogun sta vivendo una fase decisamente complicata al Monaco. Dopo aver chiuso la scorsa stagione (2025-2026) con un bottino di tutto rispetto —, oltre a— l'ex centravanti disembrava destinato a partire già nell'ultima finestra estiva, quando il suo trasferimento alsfumò sul più bello.

Rimasto a Monte Carlo, Balogun non è riuscito a trovare spazio né continuità sotto la gestione del nuovo tecnico Filipe Luís. I numeri della stagione 2026-2027 fotografia perfettamente il suo disagio:

In Ligue 1: appena 6 presenze, tutte da subentrato, per un totale di soli 156 minuti giocati e 1 gol (segnato contro il Paris FC); In Conference League: una sola presenza da 78 minuti contro il Nordsjælland; In Nazionale (U.S.A.): ben diverso il rendimento con gli Stati Uniti, dove dopo i 3 gol ai Mondiali 2026 è tornato a segnare anche pochi giorni fa, il 14 novembre, nel successo per 6-0 contro Haiti in CONCACAF Nations League.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Sul fronte economico, due fattori rendono l'operazione particolarmente interessante per il Milan in vista di gennaio: il contratto di Balogun con il Monaco scadrà il— circostanza che potrebbe spingere il club monegasco ad agevolare l'addio per non rischiare una svalutazione — e la richiesta per il cartellino, cifra inferiore rispetto alle valutazioni circolate per altri obiettivi offensivi rossoneri come Nicolò Tresoldi o Endrick.