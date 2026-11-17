C’è una data, nella storia della tecnologia, che senza saperlo ha riscritto anche le regole del calciomercato. Era il 17 novembre 1970 quando Douglas Engelbart ottenne il brevetto per il primo mouse della storia: una piccola scatola di legno con due rotelle metalliche destinata a trasformare per sempre il rapporto tra l’uomo e il computer. Da quel clic primitivo alla rivoluzione dei Big Data, degli algoritmi e dell’Intelligenza Artificiale applicata al pallone, il passo è stato più breve di quanto si potesse immaginare.

La svolta digitale di RedBird e l'intuizione Moreira

Nel calcio di oggi — e in particolare nella galassiatargata— quel mouse è diventato il simbolo di una filosofia precisa. L’era degli osservatori romantici con il taccuino consumato in tribuna ha lasciato spazio a database sterminati, metriche avanzate e modelli predittivi. Una svolta inevitabile e, per molti versi, giusta: sfruttare l’AI e gli algoritmi per costruire una mappa globale di talenti da monitorare permette oggi di ridurre il margine d’errore, prendere decisioni più consapevoli e scovare potenziale puro là dove l’occhio nudo non è ancora arrivato.

L’esempio perfetto di questo metodo porta il nome di Diego Moreira. Quando un profilo entra nei radar grazie a parametri atletici e tecnici fuori dal comune mostrati allo Strasburgo, l’algoritmo accende il mirino, la dirigenza approfondisce i dati, ne verifica la sostenibilità e affonda il colpo. È lo scouting digitale nella sua forma più virtuosa: individuare chi può esplodere prima che diventi inarrivabile, trovando subito risposte concrete sul campo.

Il caso Gonçalo Ramos: quando l'algoritmo non serve

Il fattore umano: ciò che l'algoritmo non vede

Ma il calcio, per fortuna, non è un foglio di calcolo. E sul mercato non esistono solo le scommesse da laboratorio: esistono anche colpi come, per i quali non serve alcun software sofisticato per certificarne il valore. Quando prelevi dal Paris Saint-Germain un centravanti già laureatosi due volte campione d’Europa, il talento è un fatto acquisito, sotto gli occhi di tutti. Eppure, proprio le difficoltà iniziali incontrate dal portoghese in questi primi mesi a Milano dimostrano una verità fondamentale: il pedigree e i numeri non garantiscono automaticamente l’incastro perfetto.È qui che si gioca la vera partita del Milan del futuro. Il freddo dato statistico può dirti cosa sa fare un calciatore, quanti chilometri percorre, qual è la sua percentuale di conversione sotto porta. Ma non ti dirà mai chi è davvero quel ragazzo. Il giocatore ha talento, ma la testa? Come reagisce ai momenti di difficoltà? La famiglia e l’entourage che ha alle spalle saranno un plus oppure un problema?

Tutte queste sono domande cruciali a cui nessun software può rispondere. Non può misurare il peso specifico di San Siro, la tenuta mentale nei momenti di tempesta, la capacità di integrarsi in uno spogliatoio o di adattarsi alle richieste tattiche di un allenatore come Ruben Amorim. È in questo spazio invisibile ai computer che uno scout attento, informato, capace di parlare con agenti, compagni, magazzinieri e addetti ai lavori riesce a costruire un quadro del giocatore a 360 gradi. Ed è proprio questo lavoro silenzioso a fare la differenza tra un buon acquisto e un fallimento.

Verso il Moneyball 2.0

Ecco perché la sensibilità umana resta insostituibile. Serve a capire se un giocatore non è soltantoin senso assoluto, maal contesto in cui viene calato. Serve a distinguere un elemento sano, pronto a far crescere il gruppo, da un corpo estraneo che rischia di inceppare i meccanismi della squadra.

Il solo Moneyball, applicato in modo dogmatico, non basta per vincere a certi livelli. La vera sfida per Cardinale e per l’area tecnica rossonera è portare quel concetto a un livello superiore, una sorta di Moneyball 2.0: lasciare che l’algoritmo apra le porte e restringa il campo, ma affidare sempre all’uomo l’ultima parola. Perché un clic può segnalarti un campione, ma solo l’intelligenza umana sa costruire una squadra. E speriamo che Markus Krösche, prossimo Head of Football del Milan, queste cose le sappia fare bene.