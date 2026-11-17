Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Il Milan si prepara al rientro dopo la sosta: domenica alle 18 sfida contro la rivelazione della Serie A ovvero il Frosinone di Alvini che si trova, incredibilmente, vicino alla testa della classifica con grande merito. La neopromossa gioca un calcio molto offensivo e senza avere paura di attaccare, anche contro squadre sulla carta più forti a livello di individualità. Per questo è fondamentale per Ruben Amorim avere più giocatori possibili a disposizione.

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Infortuni Milanello, le ultime su Maignan e Pavlović

Grazie al lavoro divi aggiorna sulle ultime novità da: il difensore serbo Strahinja Pavlović , che ha saltato le ultime due partite per delle coliche renali, oggi ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo e punta a recuperare per la sfida di domenica sera.

Notizie ancora più positive per quanto riguarda Mike Maignan: il portiere francese era uscito a fine primo tempo della partita tra Francia e Turchia per un problema all'anca. Gli esami strumentali effettuati in data odierna hanno escluso la presenza di lesioni nella regione pubo-adduttoria. Il portiere del Milan è quindi pienamente a disposizione di Ruben Amorim per la sfida contro la squadra di Alvini.

I tempi di recupero per Tomori e Loftus-Cheek

Fikayo Tomori: il recupero procede positivamente. Il difensore è già al lavoro sul campo con un programma individuale e, a partire dalla prossima settimana, inizierà un graduale reinserimento nelle sedute di gruppo;

il recupero procede positivamente. Il difensore è già al lavoro sul campo con un programma individuale e, a partire dalla prossima settimana, inizierà un graduale reinserimento nelle sedute di gruppo; Ruben Loftus-Cheek: sta proseguendo nel rispetto delle tempistiche inizialmente previste. Tra circa due settimane verrà fatto un nuovo controllo così da definire i successivi step del percorso verso il rientro in campo.

Ricordiamo gli aggiornamenti della mattina su altri due infortunati del Milan: