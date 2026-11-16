Milan, arrivano buone notizie sulle condizioni di Mike Maignan: le ultime sul portiere rossonero provenienti dalla Francia
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Arrivano dei segnali positivi alla Francia sulle condizioni di Mike Maignan. Il portiere del Milan, uscito dal campo nella serata di ieri a causa di un problema fisico, avrebbe ricevuto alcune risposte rassicuranti dagli esami effettuati nelle ultime ore.
Milan, le ultime su MaignanUna notizia molto importante per Ruben Amorim, in vista dei prossimi impegni dei rossoneri, e soprattutto, della sfida di domenica contro il Frosinone, in programma alle ore 18.00. Secondo quanto riferito da L'Equipe, il numero 16 rossonero, dopo aver accusato un colpo alla coscia e un fastidio nella zona degli adduttori, si sarebbe sottoposto nella giornata di oggi ad alcuni primi controlli.
Gli esami avrebbero dato un esito abbastanza confortante, allontanando per il momento le ipotesi più preoccupanti. Stando alle prime indiscrezioni provenienti dalla Francia, Maignan potrebbe tornare ad allenarsi già a metà settimana, con l'obiettivo di essere disponibile per Milan-Frosinone, in programma domenica.
In tutto questo, è comunque necessario mantenere una certa calma. Nella giornata di domani, verranno effettuati ulteriori esami da parte dello staff medico del Milan, che permetteranno di avere un quadro più preciso delle condizioni e di valutare con maggiore certezza i tempi di recupero.
Solo dopo questi ulteriori esami sarà possibile capire se Maignan potrà effettivamente tornare in gruppo a metà settimana, oppure dovrà disertare la partita di domenica.
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