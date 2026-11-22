Il Milan si prepara ad altre sessioni di calciomercato molto importanti: Gerry Cardinale si è trattenuto con i media presenti dopo la conferenza stampa di Amorim alla vigilia della sfida contro il Frosinone (compresi noi di PianetaMilan). Il numero uno del club ha parlato all'uscita dal centro sportivo di Milanello confermando l'interesse quantomeno tecnico per Endrick. Queste le sue parole riprese anche dal nostro inviato Stefano Bressi:

"È uno dei nomi che girano, il nostro progetto va oltre un singolo calciatore. Lui ovviamente è tra i migliori giocatori al mondo, se non il migliore, nel suo ruolo. Lo rispetto tanto, vedremo cosa succederà sul mercato, quello di gennaio non è mai facile, ma stiamo lavorando molto. Se c’è una cosa che posso promettere è che non faremo nessuna scelta di cui non saremo convinti. Spenderemo, ma lo faremo in modo intelligente".

Calciomercato Milan, la posizione di Mourinho e del Real Madrid su Endrick

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Endrick, i numeri con il Real Madrid e il nodo minutaggio

Gol: 0;

0; Tiri totali: 1;

1; Tiri in porta: 1;

1; Passaggi riusciti: 4/6 (67%);

4/6 (67%); Tocchi: 9;

9; Dribbling riusciti: 1 (1);

1 (1); Palloni recuperati: 2;

2; Duelli a terra (vinti): 1 (1).

Il numero uno del Milan non ha chiuso la porta per un possibile forte investimento per l'attacco, anche se tutto potrebbe dipendere dalla gestione che ne faràe ilnel resto della stagione da qui a fine dicembre. Sì, perché l'allenatore portoghese è stato più volte chiaro: se fosse solo una sua scelta il brasiliano non lascerebbe i blancos. Ma il mercato è fatto di tanti fattori ed, in quel caso il Milan si farebbe trovare pronto, probabilmente per prendere il classe 2006Per questo motivo è interessante tenere sotto controllo il minutaggio, giornata per giornata, di Endrick. Il Real Madrid ha giocato e vinto ieri contro ilper 2-1 con Endrick che ha giocato una ventina di minuti entrando nella ripresa. Ecco i suoi numeri dal sito Sofascore:

Il minutaggio totale di Endrick in campionato sale a quota 119, con una sola partita giocata da titolare. Ancora pochi per un ragazzo dotato del suo talento: il possibile braccio di ferro potrebbe giocarsi proprio sulla continuità che avrà il brasiliano nelle prossime settimane.