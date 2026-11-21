Ieri è andato in scena il primo summit verso il mercato di gennaio con Gerry Cardinale già presente a Milano e ancora al centro delle decisioni del club, come successo in estate, in attesa dell'arrivo ufficiale di Markus Krösche come nuovo "head of football" dei rossoneri. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di alcuni retroscena riguardanti questo summit:

"Mi hanno detto che Tresoldi non rientra nei piani del Milan, ve lo ribadisco. C'è Endrick. Mourinho ha fatto marcia indietro: ha parlato di rispettare, nel caso, le idee del Real Madrid. Vedremo, il Milan vuole Endrick e sta lavorando per averlo, la decisione spetta anche al giocatore. Il Milan è disposto a pagarlo, lasciando magari la possibilità al Real Madrid di riprenderlo in futuro. Tresoldi non verrà al Milan, ve lo ribadisco, poi nel mercato tutto può cambiare".

Rivelazione, quindi, molto importante quella di Pellegatti: a livello tattico Endrick avrebbe decisamente più senso, visto che potrebbe giocare senza problemi anche con Ramos, mentre con Tresoldi Amorim dovrebbe cambiare radicalmente il piano tattico, giocando con un modulo a due punte, mai visto in questa stagione.

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Le parole di José Mourinho su Endrick e sul Real Madrid

"Sta bene qui. Per me la situazione è molto chiara: per me il Real Madrid è più importante di Endrick. Voglio molto bene a Endrick, è un ragazzo fantastico, però per me il Real Madrid è più importante di Endrick. Significa che il Real ha bisogno di lui. L’allenatore del Real Madrid ha bisogno di lui. Già hai la risposta. Tu, gli agenti, la gente che scrive, chi fa girare le notizie per i giornali. Poi, se la struttura sopra di me, i miei superiori, decidono una cosa diversa, è il calcio di oggi. Bisogna rispettarlo. Però sanno che per me Endrick è importante".

Pellegatti sui rinnovi: dopo Pavlovic e Pulisic tocca a Rabiot

"Le cose stanno cambiando sui rinnovi: prima era un'attesa, qui invece si fa in fretta. Ora aspettiamo la firma di Rabiot. Oggi Cardinale sarà a Milanello e seguirà l'allenamento e la conferenza di Amorim".

Cosa ha dettoieri in conferenza stampa?poi ha aggiunto:

Il Milan, infatti, ha già ufficializzato i rinnovi di Pavlovic e Pulisic, due pilastri di questo progetto, e punta a trovare un accordo anche con Rabiot in tempi brevi: un cambio radicale rispetto al passato, quando i rinnovi (o quantomeno le voci sui rinnovi) potevano durare anche mesi di tira e molla.

Cardinale ha cambiato passo ed è presentissimo a Milanello e al fianco della squadra per fare sentire il suo peso e per dare tanto sostegno a Ruben Amorim.