José Mourinho ha parlato alla stampa il 20 novembre 2026 prima della partita tra il Real Madrid e il Celta Vigo, in programma domani sera. Tra gli argomenti c'è ovviamente anche il prossimo mercato invernale con Endrick che potrebbe partire.

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Le parole di Mourinho sul futuro di Endrick e lo spiraglio per il Milan

"Sta bene qui. Per me la situazione è molto chiara: per me il Real Madrid è più importante di Endrick. Voglio molto bene a Endrick, è un ragazzo fantastico, però per me il Real Madrid è più importante di Endrick. Significa che il Real ha bisogno di lui. L’allenatore del Real Madrid ha bisogno di lui. Già hai la risposta. Tu, gli agenti, la gente che scrive, chi fa girare le notizie per i giornali".

Ecco la risposta dello "Special One" sul talento brasiliano:

Da queste parole traspare un'altra volta il muro elevato da parte del portoghese che non vorrebbe cedere Endrick. Speranze al lumicino per il Milan? Non proprio, perché lo stesso Mourinho ha riaperto leggermente la porta con altre dichiarazioni:

"Poi, se la struttura sopra di me, i miei superiori, decidono una cosa diversa, è il calcio di oggi. Bisogna rispettarlo. Però sanno che per me Endrick è importante".

L'offerta del Milan e come giocherebbe Endrick con Amorim

Porta quindi aperta per Endrick al Milan: il Diavolo, secondo le tante voci tra Italia, Brasile e Spagna, vorrebbe investireper chiudere il colpo a titolo definitivo e non in prestito, lasciando magari al Real Madrid la possibilità di unaimportante per il futuro.

Al momento il brasiliano ha avuto pochissimo spazio con il Real Madrid e potrebbe davvero spaccare la Serie A, specialmente con la qualità offensiva già presente al Milan. Andiamo anche oltre e analizziamo un possibile tridente futuro del club: Moreira a destra, Endrick al centro e Pulisic a sinistra, magari in alcune partite o circostanze specifiche. Amorim avrebbe a disposizione la verticalità di Endrick, l'uno contro uno devastante di Moreira sulla destra e la qualità generale di Pulisic sulla sinistra.